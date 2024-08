Golfplatz als Tatort: Spektakuläre Kriminalfälle

Golfplätze sind normalerweise Orte der Ruhe, Entspannung und des Sports, aber gelegentlich verwandeln sie sich in Schauplätze von Dramen, welche die Vorstellungskraft beflügeln und Schlagzeilen machen. Das hat auch einige Schriftsteller bewegt, ihre Kriminalfälle mit einem Golfsport Hintergrund zu verweben. Bekanntestes Beispiel ist ‚Murder on the Links‘ von Agatha Christie aus dem Jahre 1923. Ein Golfplatz in der Normandie ist ihr Tatort für einen ihrer Hercule Poirot-Romane. Unsere Liste beruht dagegen auf wahr Tatsachen! Hier sind einige der spektakulärsten Kriminalfälle, die sich auf Golfplätzen ereignet haben und die ganze Welt in Aufregung versetzten.

Golfplatz als Tatort – Ungewöhnliche Kriminalfälle

Der Betrugsskandal um die „Tour Championship“ (2006)

2006 wurde ein großer Betrugsskandal aufgedeckt, bei dem der Promoter eines Turniers in Texas, das sich als „Tour Championship“ ausgab, Teilnehmer täuschte. Der Promoter versprach hohe Preisgelder und Sponsorengelder, die jedoch nie existierten. Spieler und Sponsoren investierten Tausende von Dollar in das Turnier, das nie stattfand. Der Promoter verschwand mit dem Geld, und viele Spieler erlitten finanzielle Verluste.

Quelle: Golf Channel – Tour Championship Scandal

Der Diebstahl von Jack Nicklaus‘ Golfmedaille (2017)

Golflegende Jack Nicklaus hatte eine seiner sechs Masters-Goldmedaillen als gestohlen gemeldet, als Diebe 2017 in sein Haus einbrachen. Die Medaille wurde jedoch später wiedergefunden, nachdem sie von den Dieben weggeworfen worden war. Dies war ein großer Schock für die Golfwelt, da solche Trophäen von unschätzbarem Wert sind.

Quelle: Golf Digest – Jack Nicklaus‘ Medal Stolen

Der Mord an Ben Novack Jr. (2009)

Ben Novack Jr., der Sohn des Gründers des Fontainebleau Miami Beach Hotels, wurde im Jahr 2009 brutal ermordet. Sein Leichnam wurde in einem Hotelzimmer gefunden, nachdem er mit seiner Frau an einem Geschäftsmeeting auf einem Golfplatz teilgenommen hatte. Später stellte sich heraus, dass seine Frau, Narcy Novack, und ihr Bruder den Mord geplant und ausgeführt hatten, um an das Erbe zu gelangen.

Quelle: NBC News – The Strange Case of Ben Novack Jr.

„Fake Charity Golf Tournament“ Betrug (2014)

Im Jahr 2014 wurde ein Betrug aufgedeckt, bei dem eine Gruppe von Kriminellen mehrere gefälschte Wohltätigkeits-Golfturniere in Kalifornien veranstaltete. Sie sammelten Geld von Teilnehmern und Sponsoren unter dem Vorwand, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Tatsächlich behielten sie das Geld für sich. Die Täter wurden später verhaftet und verurteilt.

Quelle: Los Angeles Times – Fake Charity Golf Tournament

Der „Golf Course Ponzi Scheme“ (2011)

In einem besonders schweren Fall von Finanzbetrug wurde ein Ponzi-Schema aufgedeckt, das sich um Investitionen in Golfplätze und Resorts drehte. Der Betrüger, der eine Investmentfirma leitete, versprach hohen Gewinn durch den Kauf und die Entwicklung von Golfplätzen. Der Betrug blieb größtenteils auf den amerikanischen Markt beschränkt, insbesondere auf Golf-Immobilien und Investitionen in den USA. Das Geld der neuen Investoren wurde angelegt, um Renditen an ältere Investoren auszuzahlen, während man selbst Millionen abzweigte. Der Betrüger wurde schließlich verhaftet und verurteilt.

Quelle: The Wall Street Journal – Golf Course Ponzi Scheme

Der Fall des „South African Golf Course Murderer“ (2019)

In Südafrika wurde 2019 ein Golfspieler während einer Runde auf dem Silver Lakes Golf Estate erschossen. Der Täter, ein bewaffneter Räuber, hatte den Spieler überfallen und ihn erschossen, nachdem er sich geweigert hatte, seine Wertsachen herauszugeben. Der Fall führte zu einer verstärkten Debatte über die Sicherheit auf Golfplätzen in Südafrika.

Quelle: News24 – Golf Course Murder

„Golfplatz-Ermordung“ in Florida (2018)

Im Jahr 2018 wurde ein angesehener Arzt auf einem Golfplatz in Florida ermordet aufgefunden. Der Mord geschah während eines abendlichen Golfspiels, als der Mann alleine unterwegs war. Die Ermittler stellten beim Golfplatz als Tatort fest, dass es sich um einen gezielten Angriff handelte, da der Täter ihn anscheinend bewusst auf dem Golfplatz suchte. Der Fall ist bis heute ungelöst.

Quelle: Orlando Sentinel – Mysterious Golf Course Murder