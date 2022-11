Die beiden prestigeträchtigen Megaevents von St. Moritz auf dem zugefrorenen St. Moritzersee sind defintiv der Snow Polo World Cup (27. bis 29. Januar 2023) und das White Turf Rennen (5., 12. und 19. Februar 2023). Zwischen dem actiongeladenen Pferdesport in einem einzigartigen Setting folgen 2023 zum ersten Mal die Snow Golf Days (8. bis 10. Februar 2023)! Dafür werden die Engadiner einen 9-Loch-Snowgolf-Course auf dem zugefrorenen St. Moritzsee präparieren!

Snow Golf Days auf dem zugefrorenen St. Moritzersee

Die Idee zu einem Wintergolf-Turnier wurde aus den USA übernommen und so findet ein traditionelles Snowgolf-Turnier seit 1979 im Engadin statt. Neu ist allerdings ein 9-Loch-Parcour mitten in St. Moritz. Während den ausgeschriebenen Tagen wird es jeweils am Vormittag ein Golfturnier für Amateurgolfer geben. Einziges Handicap: Man muss mindestens Platzreife haben. Im Anschluss an das Turnier ist die Anlage fürs freie Snow-Golfspiel zugänglich. Auch Nicht-Golfer können das Spiel hier ausprobieren. Mietmaterial bzw. Golfequipment steht vor Ort zur Verfügung. Die extra angelegten neun Snowgolf-Löcher haben Längen zwischen ca. 120-180 Metern.

Seit über 44 Jahren kann man im Engadin Snowgolf spielen, aber Snowgolf auf dem zugefrorenen St. Moritzersee wird eine Premiere sein! Mehr zum Event ‚Snow Golf Days‘ vom 8. bis 10. Februar 2023!

Hotel-Tipp: Im Dezember 2022 eröffnet ein neuartiges Luxushotel mitten in St. Moritz ‚Grace La Margna St. Moritz‘