Dienstag , Oktober 7 2025
Home / News / PRG Golf schreibt Geschichte: Luxus-Accessoires erobern den Ryder Cup

PRG Golf schreibt Geschichte: Luxus-Accessoires erobern den Ryder Cup

12 Stunden zurück News, RyderCup

PRG Golf feiert historischen Ryder Cup als offizieller Teamsupplier –  erfolgreichstes Event der 20-jährigen Firmengeschichte. Von den ersten Jubelrufen am Freitag bis zu den dramatischen Putts am Sonntag war PRG stets präsent: Spieler, Caddies und Kapitäne beider Teams nutzten maßgeschneiderte Headcover, Golfbags, Handtücher und Accessoires – sowohl während der Trainingsrunden als auch an den Turniertagen.

PRG GOLF
PRG Golf / The Loop

Verkaufsrekord vor Ort

Auch abseits des Golfplatzes war das Event für PRG ein voller Erfolg: Das Unternehmen verzeichnete den größten Einzelverkaufsevent seiner Unternehmensgeschichte. Über 50.000 PRG-Accessoires wurden allein vor Ort in den offiziellen Ryder Cup Shops verkauft – ein Rekord in der 20-jährigen Historie der Marke.

Einige Highlights der Ryder-Cup-Kollektion von PRG sind weiterhin online erhältlich und bieten Golf-Fans aus Europa und den USA die Chance, sich ein exklusives Andenken an den legendären 2025er-Wettbewerb zu sichern – ganz im Zeichen ihrer Teamfarben.

PRG Golf
Aufgrund der enormen Nachfrage ist der beliebte „Ryder Cup | Lee Wybranski Driver Headcover“ aktuell auf Vorbestellung über prg-golf.com erhältlich. Eine letzte Gelegenheit für Fans, ein Stück Ryder-Cup-Geschichte zu erwerben. Fotocredit: PRG Golf / The Loop

Kunst trifft Golf: Die Lee-Wybranski-Kollektion

Ein besonderes Highlight war die exklusive Zusammenarbeit mit Künstler Lee Wybranski: Seine streng limitierte Kollektion – darunter Headcover mit den ikonischen Poster-Motiven – wurde sofort zu begehrten Sammlerstücken und verkörperte die farbenfrohe Magie des Ryder Cups.

Erfolgsgeschichte seit 2016

PRG war erstmals 2016 in Hazeltine offizieller Lieferant – damals ausschließlich für Team USA. Seither ist das Unternehmen eine feste Größe beim prestigeträchtigsten Team-Event im Golfsport und liefert Accessoires für beide Teams – von Paris über Whistling Straits und Rom bis jetzt nach New York.

Stephen Riley, CEO von PRG Golf, erklärt:

„Der Ryder Cup ist für uns eine der größten Bühnen im Sport – Teil davon zu sein, ist eine große Ehre. Dieses Jahr war unser erfolgreichster Ryder Cup bisher – nicht nur wegen der Verkaufszahlen, sondern vor allem wegen der Begeisterung, mit der Fans unsere Designs angenommen und ein Stück Ryder-Cup-Spirit mitgenommen haben.“

Über PRG Golf

Gegründet 2006 in Nordirland, entwickelte sich PRG von einem kleinen Start-up zu einem der weltweit führenden Anbieter für individuell gefertigte Golf-Accessoires. Heute arbeitet das Unternehmen mit über 7.000 Clubs und Resorts in 35 Ländern zusammen und produziert jährlich mehr als sieben Millionen Produkte.

Anlässlich des bevorstehenden 20-jährigen Jubiläums in 2026 setzt PRG auf Innovation, globale Expansion und höchste Handwerkskunst – mit dem Ziel, Golf-Accessoires für die größten Turniere der Welt ebenso wie für ambitionierte Alltagsgolfer bereitzustellen.

Ähnliche Beiträge:

Tags

LESETIPP

Europa siegt beim Ryder Cup 2025: Lowry wird zum Matchwinner, Doppelerfolg für Luke Donald

Europa schreibt Golfgeschichte: Beim Ryder Cup 2025 triumphiert das Team um Kapitän Luke Donald nach furiosen Vierern und einer dramatischen US-Aufholjagd mit 15:13 auf dem Bethpage Black Course. Matchwinner Shane Lowry sichert mit einem nervenstarken Birdie-Putt den entscheidenden halben Punkt, während Rory McIlroy trotz heftiger Fan-Anfeindungen seinen größten Auswärtssieg feiert.

Ryder Cup 2025: Europa dominiert – was steht dem Triumph noch im Weg?

Europa marschiert mit 11½:4½ ins Finale – ein Sieg von 2½ Zählern reicht, um den Ryder Cup 2025 in den USA zu sichern. Hovlands Verletzung und Rahms Glanzmoment setzen Markenzeichen.

Impressum / AGBs / MEDIA Datenschutz
© Copyright 2025 www.exklusiv-golfen.de