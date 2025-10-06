PRG Golf feiert historischen Ryder Cup als offizieller Teamsupplier – erfolgreichstes Event der 20-jährigen Firmengeschichte. Von den ersten Jubelrufen am Freitag bis zu den dramatischen Putts am Sonntag war PRG stets präsent: Spieler, Caddies und Kapitäne beider Teams nutzten maßgeschneiderte Headcover, Golfbags, Handtücher und Accessoires – sowohl während der Trainingsrunden als auch an den Turniertagen.

Verkaufsrekord vor Ort

Auch abseits des Golfplatzes war das Event für PRG ein voller Erfolg: Das Unternehmen verzeichnete den größten Einzelverkaufsevent seiner Unternehmensgeschichte. Über 50.000 PRG-Accessoires wurden allein vor Ort in den offiziellen Ryder Cup Shops verkauft – ein Rekord in der 20-jährigen Historie der Marke.

Einige Highlights der Ryder-Cup-Kollektion von PRG sind weiterhin online erhältlich und bieten Golf-Fans aus Europa und den USA die Chance, sich ein exklusives Andenken an den legendären 2025er-Wettbewerb zu sichern – ganz im Zeichen ihrer Teamfarben.

Kunst trifft Golf: Die Lee-Wybranski-Kollektion

Ein besonderes Highlight war die exklusive Zusammenarbeit mit Künstler Lee Wybranski: Seine streng limitierte Kollektion – darunter Headcover mit den ikonischen Poster-Motiven – wurde sofort zu begehrten Sammlerstücken und verkörperte die farbenfrohe Magie des Ryder Cups.

Erfolgsgeschichte seit 2016

PRG war erstmals 2016 in Hazeltine offizieller Lieferant – damals ausschließlich für Team USA. Seither ist das Unternehmen eine feste Größe beim prestigeträchtigsten Team-Event im Golfsport und liefert Accessoires für beide Teams – von Paris über Whistling Straits und Rom bis jetzt nach New York.

Stephen Riley, CEO von PRG Golf, erklärt:

„Der Ryder Cup ist für uns eine der größten Bühnen im Sport – Teil davon zu sein, ist eine große Ehre. Dieses Jahr war unser erfolgreichster Ryder Cup bisher – nicht nur wegen der Verkaufszahlen, sondern vor allem wegen der Begeisterung, mit der Fans unsere Designs angenommen und ein Stück Ryder-Cup-Spirit mitgenommen haben.“

Über PRG Golf

Gegründet 2006 in Nordirland, entwickelte sich PRG von einem kleinen Start-up zu einem der weltweit führenden Anbieter für individuell gefertigte Golf-Accessoires. Heute arbeitet das Unternehmen mit über 7.000 Clubs und Resorts in 35 Ländern zusammen und produziert jährlich mehr als sieben Millionen Produkte.

Anlässlich des bevorstehenden 20-jährigen Jubiläums in 2026 setzt PRG auf Innovation, globale Expansion und höchste Handwerkskunst – mit dem Ziel, Golf-Accessoires für die größten Turniere der Welt ebenso wie für ambitionierte Alltagsgolfer bereitzustellen.