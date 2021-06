Wenn Auszeichnungen vergeben werden, mischt Portugal in den Kategorien „Best European Golf Destination“ und „Best Golf Destination in the World“ bei den World Golf Awards™ immer mit. Kein Wunder, denn renommierte Architekten und internationale Golfspieler haben das Golf-Eldorado in der ganzen Welt bekannt gemacht. Aber auch das Wetter ist nicht zu verachten, denn wenn in Deutschland Winter herrscht, hat man hier oft frühlingshafte Temperaturen.

Renommierte Architekten und bekannte Golfspieler wie Robert Trent Jones Jr, Jack Nicklaus, Arthur Hills, Nick Faldo, Severiano Ballesteros, Henry Cotton, Rocky Roquemore oder Arnold Palmer (designte den preisgekrönten Oceânico Victoria Golfcourse) machten Portugal in der Golfszene bekannt. Dies zog auch renommierte Profi-Turniere an. Auf dem Oceanico Victoria Golfcourse werden alljährlich das Portugal Masters als European Tour Event ausgetragen. Viele Golfspieler tippen auch gerne mal die Euro 2020/2021 Quoten.

Portugal Golfcourses: Satte Grüns und guter Pflegezustand

In ihrer perfekten Integration in die portugiesische Landschaft liegen die Greens strategisch günstig mit spektakulärem Blick auf den Atlantik, in einigen Fällen umgeben von Klippen und Sanddünen, in anderen mit Panoramablick auf von Bergen umgebenen Seen. Vom 5-Sterne-Hotel direkt am Golfplatz bis zu den vielfältigsten Golfplätzen muss man sich vor einer Reise entscheiden, ob es in den Norden oder Süden des Landes geht. Die Gastfreundschaft der Portugiesen findet man in vielen Bewertungsportalen ausführlich beschrieben und besonders hervorgehoben.

Golf im Norden Portugals

Wenn das Ziel der Norden oder die Mitte des Landes ist, wird man ganz automatisch auf die Stadt Viseu stoßen. In jedem Reiseführer wird das historische Stadt-Zentrum empfohlen, wurde hier Anfang des 16. Jahrhunderts eine Malerschule gegründet, wodurch Viseu als die Stadt durch zahlreiche Meister des 16., 17. und 18. Jahrhunderts in die Geschichte einging.

Mit dem Oporto Golf Club spielt man hier auf einen der ältesten Golfplätze der Iberischen Halbinsel. Er wurde bereits im Jahre 1890 von den Briten gegründet und ist ein typischer Linkscourse. Generell gibt es in Portugal viele Golfplätze mit Linkscharakter. Den Meerblick bucht man besonders im Süden Portugals bei einer Golfrunde immer mit dazu :-)

Portugals Golfcourses um Lissabon

Die Hauptstadt Portugals hat wie München einen golferischen Speckgürtel mit über 30 exzellenten Golfplätzen. Wer mit Freunden oder Familie reist, wo einige Familienmitglieder nicht so gerne Golfen, bietet sich die ‚Goldene Golfküste‘, wie das Gebiet um Lissabon bezeichnet wird, ausgezeichnet an. So können Golfambitionierte tagsüber ihren Hobby fröhnen und der Rest entdeckt die Stadt. Die Historie, Häuser mit Kachelfassaden, enge Gassen und ihren weltbekannten Stadt-Viertel bietet Sightseeing-Potential So kann man sich aufteilen und trifft sich wieder zum gemeinsamen Essen?

Dafür prädestiniert ist der Lisbon Sports Club. Bestehend aus 18 Löchern liegt dieser etwa 20 Minuten von Lissabon und Cascais entfernt. Aufgrund der Platz-Charakteristik erfordert das Golfspiel hier ein hohes Maß an Konzentration und Spielstrategie, ist er hügelig. Als Clubhaus dient das ehemalige Herrenhaus des alten Landsitzes Casal da Carregueira von 1861 und über die Jahre sind ein Schwimmbad, drei Tennisplätze und eine großzügige Driving Range dazu gekommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lisbon Sports Club (@lisbonsportsclub1861)

Wer nicht so lange fahren will: der 9-Loch-Golfplatz Paço do Lumiar liegt mitten in der Stadt. Mit 455 positiven Bewertungen bei Google scheint er für viele perfekt zu sein. Die meisten Golfplätze hier in der Umgebung haben ca. 250 Bewertungen.

Portugals Golferische Süden

Allein in Portugal gibt es 91 Golfplätze, von denen sich über 35 an der Algarve befinden. Der Vorteil vom Quinta do Lago Country Club Golf – Quinta do Lago besteht aus drei Plätzen: dem Nordplatz, dem Südplatz und Laranjal. Von den drei Plätzen ist der South Course das Juwel in der Krone, entworfen von William Mitchell, und war acht Mal in Folge Austragungsort der Portugal Open. Die Qualität und sein amerikanischer Stil machen ihn zur Wahl vieler guter Amateurgolfer. Wer also eine Herausforderung sucht, dürfte hier fündig werden.