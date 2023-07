Der Golfplatz ist Teil eines Offshore-Real Estate Projektes zwischen dem schweizerisch-ägyptischen Unternehmen Orascom Development und der montenegrinischen Regierung. Schon jetzt ist Lustica Bay in Montenegro beliebtes Reiseziel, denn seit 2018 sind das 5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica Bay, die Marina mit vielen Restaurants und Geschäften sowie die ersten Immobilien längst offen.

Gary Player selbst ist Balkan-Fan, zählt er ‚Lustica Bay‘ (nur wenige Km von der befestigten Stadt Kotor, die aus dem fünften Jahrhundert stammt) zu einem der schönsten Landstriche der Welt! Dass der Golfcourse in die Top-Liga der ‚Besten Golfplätze der Welt‘ bald aufgenommen werden wird, ist er sich mehr als sicher! Es könnte jedoch noch ein paar Jahre bis dahin dauern!

Gary Player über Lustica Bay Golfcourse Montenegro

‚Ich war von der Schönheit des Anwesens, der Tierwelt und der natürlichen Landschaft mit den unglaublichen Ausblicken über die Adria beeindruckt‘, sagte Gary Player. ‚Das ist heutzutage für ein Golfplatzdesignprojekt etwas Seltenes, die Möglichkeit zu haben, von fast allen Löchern aus das Wasser zu sehen. Und von den anderen Löchern aus werden die Golfer einen atemberaubenden Blick auf die Bucht von Kotor und die dahinterliegenden Berge haben. Es wird zweifellos ein spektakulärer Platz sein, wenn er eröffnet wird.‘

Immobilien und Golfhotel um den Golfcourse

Dank der erhöhten Lage zwischen der Boka-Bucht und der Adria wird der 18-Loch-Golfplatz von „The Peaks“ (Name des neuen Bauabschnittes mit Immobilien und Golfhotel) eine unvergleichliche Umgebung mit malerischen 360 Grad-Ausblicken bieten.

Gary Player verfolgt den ökologischen Ansatz. Der Platz wird sich nahtlos in die Umgebung einfügen. Jedes Loch wird so gestaltet, dass die Schönheit der Landschaft optimal zur Geltung kommt und sich den Golfern ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet.

Im ersten Schritt wird ein 9-Loch-Golfplatz bis 2026 entstehen, bis 2026/27 wird voraussichtlich der 18-Loch-Golfplatz fertig gestellt. Die Golf Range mit Golf Academy wird voraussichtlich im Mai 2024 eröffnet.

Für das Projekt ist der Australier Darren Turner, Direktor von Luštica Bay Development Inc., extra hierher gezogen. Trotz Baustelle fühlt er sich wohl, sagt aber auch, dass sie mit der Pandemie neue Ideen geboren haben. Zum Beispiel ist jetzt ein Office Park oder eine eigene Klinik auf der Halbinsel in Planung. In ein paar Jahren wird man auch am Golfplatz direkt wohnen können.

‚Mit den ersten Golfresidenzen des Landes wird ‚The Peaks‘ nicht nur das Wohnen attraktiver gestalten, sondern Montenegro auch als erstklassige Luxusdestination stärken.‘, ist sich der Australier sicher.

Layout-Details zum Golfcourse

Der Platz weist über das gesamte Layout hinweg dramatische Höhenunterschiede auf. Die Topographie ist ziemlich steil, daher werden die Formgebung und das Konturieren sehr markant und dynamisch sein, mit gestuften Fairways, kleinen tiefen Bunkern und kleinen Grüns. Genau diese bis zu 265 Meter Höhenunterschiede werden es sein, dass man den Platz nur mit E-Cart befahren kann.

Der Sand für die Bunker wird aus dem abgetragenen Gestein selbst hergestellt. Das gesamte Bewässerungswasser für den Golfplatz wird gereinigtes Abwasser aus der nahegelegenen Stadt sein. In der Zukunft wird es sicherlich weitere Details zum Golfcourse geben. Auf jeden Fall ist es falsch, dass man derzeit bereits hier Golfspielen kann.

Durch die Nähe zu den Bergen und dem Wasser gibt es allerdings genug Sportarten, welche man verfolgen oder sogar neu erlernen kann!

Mehr über Lustica Bay Montenegro

Bislang umfasst Luštica Bay Villen, Stadthäuser, Suiten, ein Luxushotel, Freizeit- und Einzelhandelseinrichtungen, einen Jachthafen und die dazugehörige Infrastruktur. Luštica Bay ist die erste die erste Greenfield-Investition in Montenegro, die auf 1,1 Mrd. Euro geschätzt wird, mit einer integrierten Infrastruktur im Wert von 100 Mio. Euro. Das Projekt Luštica Bay wird von der Luštica Development Inc. entwickelt. 2008 von der in der Schweiz ansässigen Orascom Development Ltd. gegründet.