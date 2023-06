Das 2. Charity-Golfturnier Desideria Care & Play am 25. Juni 2023 fand im Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee statt. 68 Golfer*innen erspielten eine stattliche Spendensumme von 50.900 Euro für die Arbeit des Münchner Vereins Desideria Care e.V. Der Erlös kommt Angehörigen von Menschen mit Demenz zugute, für die sich der gemeinnützige Verein aus München seit mittlerweile sechs Jahren mit innovativen Angeboten stark macht.

„Das Thema Demenz betrifft uns alle“, machte Dr. Tobias Wiegand, Präsident des Tegernseer Golf-Clubs Bad Wiessee, deutlich. Für den Golfclub ist es ein großes Anliegen, den gemeinnützigen Verein zu unterstützen. Desideria leistet mit seinen Angeboten direkte Hilfe bei pflegenden Angehörigen und sensibilisiert die Gesellschaft für das Thema Demenz. Diese wichtige Angehörigen-Arbeit ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Groß war daher die Freude, als Präsident Dr. Tobias Wiegand den Spendencheck in Höhe von 50.900 Euro an Désirée von Bohlen und Halbach übergab.

„Das ist eine unglaubliche Summe, mit der wir unsere Unterstützungsangebote für Familien, deren Angehörige von Demenz betroffen sind, weiter ausbauen können“, bedankte sich die Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Desideria beim Golfclub und bei den Golfer*innen. Mit der Teilnahme am Turnier und ihren Spenden machen sie es möglich, dass Desideria von Demenz betroffene Familien mit bundesweiten und kostenfreien Online-Coachings unterstützen kann und die große Leistung der Angehörigen mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rückt.

Literarischer Einblick in das Leben mit Demenz

Schon am Abend zuvor trafen sich die Golfer*innen beim Warm-up in der Egerner Alm in Rottach-Egern zu einer Lesung mit Claudia Herz-Kestranek. Einfühlsam und berührend las sie aus Arno Geigers Buch „Der alte König in seinem Exil“ und gab einen Einblick in das Leben mit Demenz. Abgerundet wurde der Abend von einem köstlichen bayerischen Festmenü von Sternekoch Thomas Kellermann.

Bei perfektem Sommerwetter und toller Stimmung starteten die Teilnehmer*innen am Samstag und spielten im Chapman Vierer. Sieger waren schließlich Dr. Marc Mikulcik und Dr. Tobias Wiegand (1. Bruttopreis), Frank Jürging und Ingrid Kirchhoff (1. Nettopreis), Kimi Leo Mikulcik und Nicola Mikulcik (2. Nettopreis), Kay Wilisch und Claudia Wilisch (3. Nettopreis). Den Longest Drive Herren erreichte Dr. Tobias Wiegand, den Longest Drive Damen Barbara Lang. Nearest to the Pin Damen gewann Sonja Scheider und bei den Herren Dr. Patrick Missling.

70 Sponsoren aus den Bereichen Automobile, Sport, Hotellerie, Beauty, Health, Fashion und Lifestyle, Interior und Design unterstützten das Charity-Event. Neben einer Tombola gab es eine große Auktion während der Abendveranstaltung. Preise gab es zum Beispiel vom Cashmere-Label Antonia Zander, Fürst zu Öttingen-Spielberg, Galerie Reygers aus München, Familie von Bohlen und Halbach, T&t STories Fashion aus München, Holistic House Dr. Ulrich Bauhofer, u.v.m.