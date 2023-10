Die Lanserhof Gruppe hat zusammen mit AltamarCAM Partners, einem globalen Vermögensverwalter, und der spanischen Immobilien-Investment-Gruppe Inbest-GPF eine Partnerschaftsvereinbarung zur Eröffnung eines neuen Lanserhofs in Spanien getroffen. Auf dem Gelände der renommierten Finca Cortesin, in unmittelbarer Nähe zu Marbella, wird der erste Lanserhof Spanien im Süden Europas entstehen. Finca Cortesin gilt als sowieso bereits als eines der besten Resort-Hotels Spaniens. In dessen Mittelpunkt steht bereits ein preisgekröntes Hotel und ein Championship-Golfplatz stehen. Gerade hatte dort der Solheim Cup stattgefunden.

Die wichtigsten Fakten zum neuen Lanserhof Spanien

Investitionssumme von 100 Millionen Euro . Das Geld wird in die Entwicklung eines hochmodernen Gebäudes fließen, welches nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut werden soll.

. Das Geld wird in die Entwicklung eines hochmodernen Gebäudes fließen, welches nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut werden soll. Standort : Das neue Resort wird in der Nähe von Marbella gebaut werden. Es liegt innerhalb des renommierten Finca Cortesin Resorts, welches bereits als bestes Resort-Hotel in Spanien ausgezeichnet wurde.

: Das neue Resort wird in der Nähe von Marbella gebaut werden. Es liegt innerhalb des renommierten Finca Cortesin Resorts, welches bereits als bestes Resort-Hotel in Spanien ausgezeichnet wurde. Einrichtungen und medizinische Ausstattung : Auf einer Fläche von 24.000 qm werden 70 Zimmer geplant. Dazu modernste Einrichtungen und medizinische Geräte und Dienstleistungen, wie man sie von der Lanserhof-Gruppe kennt.

: Auf einer Fläche von 24.000 qm werden 70 Zimmer geplant. Dazu modernste Einrichtungen und medizinische Geräte und Dienstleistungen, wie man sie von der Lanserhof-Gruppe kennt. Eröffnung im Jahr 2026: Nach Abschluss der Lizenzierungsphase ist der Baubeginn für Mitte 2024 geplant. 2026 will man Opening feiern.

‚Vom Norden in den Süden – nach der kürzlichen Eröffnung unseres Standortes auf Sylt freuen wir uns, nun auch in Südeuropa präsent zu sein. Dies ist eine aufregende Zeit für die Lanserhof Gruppe, da wir bestrebt sind, unser Angebot zu erweitern und mehr Menschen den Zugang zu unseren erstklassigen Gesundheitsdienstleistungen zu ermöglichen. Die Lanserhof Gruppe freut sich auf die Zusammenarbeit mit AltamarCAM und GPF Capital, um ihre Expertise in ganz Europa zu erweitern.“, Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof Group zu den Expansionsplänen.

Naturheilkunde trifft auf Spitzenmedizin

Der Lanserhof ist ein ganzheitliches Gesundheitsresort, in dem Naturheilkunde auf Medizin trifft. Die Lanserhof Gruppe, die 2022 zum achten Mal in Folge als ‚World’s Best Medical Spa‘ ausgezeichnet wurde, betreibt derzeit Gesundheitsresorts in den drei Standorten Lans (Österreich), Tegernsee und Sylt (Deutschland) sowie Day-Resorts in London und Hamburg. Seit über 35 Jahren leistet der Lanserhof Pionierarbeit in der innovativen Medizin sowie in der Prävention und Gesundheitsregeneration.