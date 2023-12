Auf dem höchsten Punkt von Sotogrande, La Reserva, befindet sich das außergewöhnliche Immobilienprojekt ‚The Seven‘. 10.000 qm große Grundstücke wurden von verschiedenen international renommierten Architekten entworfen. Eines der spektakulärsten davon ist sicherlich innerhalb dieses Konzeptes die Immobilie ‚NIWA‘ von ARK ARCHITECTS! Diese übersteigt sogar den Durchschnittspreis der Grundstücke, welche hier bei 7,6 Mio. € beginnen!

Design-Meisterwerk mit Blick zum Golfplatz

Der neue Besitzer von NIWA im The Seven Areal im La Reserva Club darf seinem Haus sicherlich einen eigen Namen geben. Der Ausblick auf die von der Sonne geküssten Fairways des renommierten Golfplatzes sind zwar einmalig, aber die Preise können sich hier nur ganz wenige leisten! Das exklusive Immobilienprojekt Sotogrande zählt weltweit zu einem Refugium für Millionäre, wenn nicht sogar Milliardäre. Denn der Preis des neuen schlüsselfertigen Projektes liegt bei etwa über 22,5 Mio. €.

Die schlüsselfertige Immobilie erstreckt sich über eine Fläche von 4.321qm. Auf einem Grundstück von mehr als 10.000qm werden keine Wünsche offen gelassen. Für große Familien perfekt: Mit neun Schlafzimmersuiten, acht Badezimmern, einer Garage für acht Autos gibt es jede Menge Platz. Annehmlichkeiten wie Infinity-Pool, Innenpool und Spa oder dem Kino machen das Haus zur Wohlfühloase.

Manuel Ruiz Moriche, Kreativdirektor von ARK Architects, sagt zu dem Bauprojekt: ‚Gelegentlich gibt es die Möglichkeit, etwas Einzigartiges zu schaffen, eine Gemeinschaft außergewöhnlicher Häuser für außergewöhnliche Familien, etwas wirklich Seltenes – das ist NIWA.‘

Sotogrande zählt zu einer von Europas besten Golf- und Lifestyle-Destinationen. Hier befinden sich drei der besten zehn Golfplätze Spaniens: Real Club Valderrama (Nr. 1), Real Club Sotogrande (Nr. 2) und La Reserva Club (Nr. 7). Alle drei sind in der Liste der Top 100 Golfplätze in Kontinentaleuropa von Today’s Golfer. La Reserva Club wurde als Platinum Club of the World für 2024/25 ausgewählt.

Auf dem Areal gibt es aber auch Immobilien für einen kleineren Geldbeutel. Village Verde ist hier eine moderne Apartment- und Penthouse-Gemeinschaft (Preise ab 850.000 €), die ebenfalls von Aussichten auf das Mittelmeer und die Küste von Sotogrande profitiert. Ein weiteres spektakuläres Immobilienprojekt in Spanien ist Infinitum, ca. 60 Auto-km von Barcelona entfernt. Gleich drei Meisterschafts-Golfplätze gehören zu Infinitum Golf, dass man praktisch mit Golfcart das Gelände nicht verlassen muss.