Kein Wunder, dass der innovative JuCad Ghost mit den begehrten Designpreisen„German Design Award“, „IF Design Award“ und „red dot winner“ ausgezeichnetwurde…. Preis: 4.590 Euro

JuCad drive SL Travel eX 2.0

Das Mini-Packmaß Modell, JuCad drive SL Travel eX 2.0, gibt es 2019 auch wieder inklusive einer praktischen JuCad Fernsteuerung. Nicht zu vergessen die Transporttasche zum exklusiven Setpreis. Das intelligente Technikpaket 2.0 der neuesten Generation sorgt für weiteren Komfort. Die bewährte JuCad Fernsteuerung garantiert Fahrfreude pur – das Golf-Equipment ist immer in der Nähe, am richtigen Platz und erspart unnötige Wege. Praktisch: Nach der Golfrunde ist das Caddy- Leichtgewicht mit wenigen Handgriffen sauber und geschützt in der Transporttasche mit extra Räderfach sehr klein und handlich verpackt. Die Rollen und der ausziehbare Teleskop-Griff ermöglichen einen leichten und bequemen Transport. Sonderpreis 2019: 4.300 Euro inkl. Fernsteuerung und Transporttasche. (Ersparnis: 220 Euro)

Selbstverständlich sind auch die drei weiteren Titan-Modelle JuCad Phantom, JuCad drive SL Travel und JuCad drive SL mit den innovativen Erneuerungen der 2019er Serie 2.0 angepasst worden.

Einmalige Garantie

Alle Rahmen der JuCad Caddys – auch die Handwagen ohne Akku bzw. Motor – aus den Edel-Werkstoffen Titan, Carbon oder Edelstahl haben 5 Jahre Garantie! JuCad vertraut seiner Qualität und zeigt bei Werksbesichtigungen im Stammwerk Limburg, wie in über tausend Arbeitsschritten ein JuCad entsteht. Nach dem Motto: Wo „Made in Germany“ drauf steht, ist auch „Made in Germany“ drin!