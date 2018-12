Natürlich ist der eigene Golfclub immer der Beste! Aber Fotograf Ralph Dörnte stellt uns seit 19 Jahren tolle Golfplätze in Deutschland vor, welche man einmal gespielt haben sollte! Dabei legt er u.a. Wert auf Aktualität. So ziert Deutschlands neuester Linkscourse den Monat März! Und die integrierten Gutscheine haben keine Beschränkungen wie Konkurrenzprodukte. Das Wichtigste über den Golfkalender 2019 mit Greenfee-Gutscheinen.

Das Golfkalender Format ist wieder mehr als großzügig. Zum 62 cm breiten x 42 cm hohen Kalender für die klassische Wandanbringung gibt es noch einen Tischkalender in Miniformat.

Obwohl Bayern das Bundesland mit den meisten Golfanlagen ist, haben es nur zwei in den Kalender geschafft. Von den Leading Courses findet man auch nur zwei im Kalender. Zu den Bilder werden 1A-Informationen in Golfer-Language geliefert. So weiß man zum Beispiel vom Golfclub Herzogswalde, dass man zwischen wildbewachsenen Bunkerkanten (Wild Edged Bunkers) und extra gepflanzten toten Bäumen spielt.

Auf der „Infokarte“ zum Heraustrennen findet man ebenfalls die speziellen Gutscheine. Für acht Golfplätze sind die Gutscheine nicht auf bestimmte Tage reglementiert. Man kann bis zu 30 Prozent auf die Greenfees gegen die Vorlage der Karten erhalten.

Das Kalendarium beinhaltet wichtige Profi-Turniere, gesetzliche Feiertage und die Kalenderwochen.

Bestellbar direkt beim Verlag, wo es auch online eine schöne Gesamtübersicht aller Golfplätze gibt.

Golf 2019 – Deutschlands schönste Golfplätze