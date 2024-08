Rückkehr der Ladies European Tour nach Mission Hills

Das Mission Hills Resort Shenzhen, ein weitläufiges Golf- und Freizeitresort im Herzen der südchinesischen Provinz Guangdong, ist als größte Golfanlage der Welt bekannt. Gleich zwölf beeindruckende Meisterschafts-Golfplätze macht Mission Hills zu einer der führenden Golfdestinationen weltweit. Nach sieben Jahren kehrt die Ladies European Tour nach China Anfang Oktober 2024 zurück!

Die Aramco Team Series, präsentiert von PIF und organisiert von Golf Saudi, hat das Mission Hills Resort in Shenzhen als vierte Station der Saison bestätigt. Damit kehrt die Ladies European Tour (LET) zum ersten Mal seit über sieben Jahren nach Festlandchina zurück.

Ein Eckpfeiler der LET, der zweite asiatische Abschnitt der Aramco Team Series 2024, wird vom 4. bis 6. Oktober auf dem renommierten World Cup Course im Mission Hills Resort stattfinden. Der von Jack Nicklaus entworfene Platz wird eine Vielzahl der weltbesten Spielerinnen willkommen heißen, die um individuelle und Team-Trophäen sowie um einen Anteil am Preisgeld von 1 Million USD kämpfen.

Aramco Team Series mit 5 Mio. Preisgeld

Organisiert von Golf Saudi, ist die Aramco Team Series, präsentiert von PIF, eine Serie von fünf Events auf der LET pro Jahr, die ein jährliches Preisgeld von 5 Millionen USD offeriert. Mit Events in Destinationen in Europa, Asien, Nordamerika und dem Nahen Osten ist das Format sehr besonders. Und zwar treten immer Gruppen von drei Profis und einem Amateur in dem einzigen wiederkehrenden Team-Event der Tour gegeneinander an.

Die Serie kommt im Oktober nach Shenzhen, nachdem in dieser Saison bereits Events in Florida, Seoul und London stattgefunden haben. Der letzte Abschnitt der Saison ist für November in Riad geplant.

Khalid Al Zamil, Vizepräsident für Öffentlichkeitsarbeit bei Aramco, sagte: „Wir freuen uns, dass die Aramco Team Series in Shenzhen ausgerichtet wird. Bei Aramco glauben wir, dass Sport eine Plattform bietet, um Chancen zu schaffen, Leben zu verbessern und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Die Aramco Team Series zielt darauf ab, weibliche Athleten zu stärken, den Frauen-Golfsport weltweit zu fördern und zukünftige Generationen von Athletinnen zu inspirieren.“