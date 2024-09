Haubers Naturresort in Oberstaufen macht Tee 11 zur 1!

Golfende Gäste des Haubers Naturresorts in Oberstaufen können direkt an Loch 11 am Hotel in die Golfrunde einsteigen und an der 10 aufhören! Exklusiv und ohne Startzeiten auf dem 18-Loch-Platz des Golfzentrums Oberstaufen! Diese einzigartige Möglichkeit ist einer besonderen Unternehmer-Eigentümer-Konstellation zu verdanken. Die Familie Hauber, Eigentümer des Natur-Resorts, stellte das Land bei der Erweiterung der Golfanlage von 9 auf 18 Löcher zur Verfügung. Doch das ist nicht der einzige Vorteil auf dem Weg zu einem der entspanntesten Golfurlaube ‚ever‘!

18 Loch mitten in der Natur

Die heutigen 18 Loch (Par 66-Platz) vom Golfzentrum Oberstaufen existieren seit 2004, welche parallel zum Bau des Gutshofs vom Haubers Naturresort mit verwirklicht wurden. Möglich wurde das Ganze durch einen sukzessiven Land-Zukauf, so dass Familie Hauber, mittlerweile knapp ca. 65 ha Land um das Resort ihr Eigen nennt. In den sommerlichen Monaten begleiten Golfer an jedem Loch wunderschöne Ausblicke auf die Allgäuer Berge, u.a. den Hochgrat und natürlich auch jede Menge Musik in Form von Kuhglocken!

Naturresort mit Herz für Golfer

Jeder in der Hoteliersfamilie hat die Platzreife und genau diese Qualifikation ließ das heutige Konstrukt von Golf-In-und-Out ohne feste Startzeiten sowie von eigener Golf-Remise, Birdie-Massage im Spa-Bereich u.v.m. entstehen.

‚Stressfreier Golf-Urlaub ohne feste Startzeiten wünscht sich doch jeder‘, sagt Hotel-Chefin Eva Hauber. Als ’nicht typisches‘ Golfresort kümmert man sich am Hotel-Empfang auch um den Golfplatz-Check-In inklusive Scorekarten-Ausgabe und Golfcart-Bereitstellung. Auch die Starzeiten müssen nicht minutiös geplant werden, dass man am Vorabend durchaus sich eine Startzeit nach dem Frühstück reservieren kann.

Wellness-Anwendungen speziell für Golfer

Wir haben den Platz wunderbar mit E-Trolleys spielen können und das bei über 30 Grad. Ist man nicht so gut zu Fuß, sollte man doch lieber einen E-Cart reservieren. Mindestens sechs Stück stehen immer direkt am Naturresort und können über das Hotel reserviert werden.

Ein weiteres Goodie sind die auf Golfer zugeschnittene Massagen, welche im hauseigenen Spabereich entwickelt wurden. So bekommt man beim Treatment ‚HOLE IN ONE‘ eine golfspezifische Sportmassage namens BIRDIE. Hinter BOGEY verbirgt sich Massage und Dehnung für Beine und Po sowie eine Naturmoorpackung. Paketpreis: 135 €, welches auch einzeln buchbar ist!

Geheimtipp für entspannten Golfurlaub mit vielen Extras

Seit 1991 besitzt Oberstaufen die höchste Stufe der Kurortklassifikation. Von der perfekten Luft profitiert man auch als Golfer. Im Haubers Naturresort kommt allerdings noch eine weitere Komponente hinzu. RUHE! So liegt das Resort idyllisch am Ortsrand von Oberstaufen. Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Allgäus ist man hier nur von Wiesen und Wäldern umgeben. Es liegt am Ende einer ruhigen Straße, die direkt ins Grüne führt.

Eine Besonderheit haben wir noch vergessen. Als Hotelgast fällt für die 18 Loch vom Golfzentrum Oberstaufen keine Greenfee an! Noch interessanter dürfte für Golfer auch die Oberstaufen PLUS GOLF Karte sein, welche man automatisch als Hotelgast erhält. Pro Urlaubstag kann man eine Top-Leistung ‚for free‘ abrufen, wie zum Beispiel die kostenlose Fahrt mit der Hochgratbahn (1.834m) oder die Tagesmiete eines E-Bike bei einem örtlichen Shop oder eine weitere gratis Greenfee auf fünf weiteren Golfplätzen in der Umgebung. Golfpark Bregenzerwald oder Golfclub Memmingen Gut Westerhart oder Oberstaufen-Steibis gehören dazu.

In Haubers Naturresort werden sehr viele hausinternen Programme wie Yoga an mehreren Wochentagen, Waldmeditationen, Schwimmtechnick-Training, etc. angeboten, dass man das Resort ungern verlässt.

Unser Geheimtipp für einen enstpanten Golfurlaub ist definitiv das HAUBERS NATURRESORT in Oberstaufen im Allgäu!