Wenn es einen Ort in der Schweiz gibt, wo schon Hollywood-Stars und Größen aus Politik und Wirtschaft gerne logierten und golften, dann ist es das Bürgenstock Resort Lake Lucerne mit einem feinen 9-Loch-Golfplatz. Der Hotel-Pool, der auch als Drehort für James Bonds ‚Goldfinger‘ diente, ist denkmalgeschützt und katapultiert die Gäste direkt in die glamourösen 60er-Jahre. Auf dem Golfplatz drehte Audrey Hepburn gerne ihre Runde, war sie absolut ungestört! Längst seiner Zeit voraus ist das Hotel auch beim Wasserrecycling für die Golfplatz- und Pflanzenbewässerung!

Audrey Hepburn und Luzern

Bevor die Schauspielerin ein eigenes Domizil über dem Vierwaldstättersee fand, residierte sie oft im Bürgenstock Hotel. Sie heiratete sogar in der Kapelle auf dem Bürgenstock den US-Regisseur und Schauspieler Mel Ferrer 1954. Sechs Jahre später wurde ihr erster von zwei Söhnen in Luzern geboren. Das erklärt auch die vielen Fotomotive im Netz von Audrey Hepburn. Ihr Mann hielt als Schutz vor der Sonne öfters den Schirm auf dem Golfplatz.

Die Ehe von Audrey Hepburn ging leider in die Brüche. Im Januar 1993 ist sie im Alter von 63 an den Folgen ihrer schweren Darmkrebs-Erkrankung gestorben. Ihr Grab ist zwar in der Schweiz, aber von einem ihrer Lieblingsplätze Bürgenstock ca. 240 km weit weg. Begraben ist sie auf dem Friedhof von Tolochenaz am Genfer See.

Der Charme vom Bürgenstock-Golfcourse

Auch Sophia Loren oder Sean Connery haben auf dem alpinen Golfplatz ihre Runden gedreht. Genauso wie Politik- und Wirtschaftsprominenz wurden hier einige wichtige internationale Konferenzen abgehalten, wie z.B. Bilderberg. Viele von ihren Amateurgolfer, wie US-Milliardär David Rockefeller oder John F. Kennedy. Pluspunkt des Courses: Er liegt sehr abgeschieden auf dem Berg und die Löcher sind alpin, aber kein ‚Ziegenplatz‘.

Dies liegt vielleicht auch daran, dass das Oberhaupt der Hotel-Besitzer-Familie Frey, Fritz Frey, hier den Platz 1928 selbst anlegte. Ähnlich wie Otto Beisheim, welcher auch bei den ersten neun Löchern vom Tegernseer Golfclub Bad Wiessee die Löcher designte.

Schönster voralpiner Bergplatz der Schweiz

Der Golfplatz liegt inmitten einer hügeligen Waldlandschaft auf dem Kamm des Bürgenbergs in ca. 500 m Höhe über dem Vierwaldstättersee. Der Bürgenstock, welcher auch als Bürgenberg bezeichnet wirs, ist ein Schweizer Berg (1127,8 m ü. M.) der Urner Alpen am Vierwaldstättersee (434 m ü. M.). Schroffe und vom Wind während Jahrhunderte geformte Felsformationen machen die Kulisse einmalig. Deshalb zählen die neun Golflöcher zu einen der schönsten voralpinen Bergplätze der Schweiz. Je nach Winterlänge öffnet der Platz im April und man kann bis Oktober Golf spielen.

Als die Inhaberfamilie Frey 1996 das Anwesen mit Hotel und Golfcourse verkaufte, steckte Neu-Besitzer ‚Katara Hospitality‘ ca. 550 Mio. in das neue Luxusanwesen. Re-Opening war 2017. Wegweisend ist auch das Bewässerungssystems, von welchem Hotel, Garten und Golfplatz profitieren.

Wasser aus dem Vierwaldstättersee

Die Idee, ungenutztes Seewasser zur Energiegewinnung und Bewässerung zu nutzen ist nicht neu. Bereits 1888 pumpten die ersten Hoteliers hier oben das Wasser aus dem Vierwaldstättersee den Berg hoch, um Energie zu erzeugen. Mit der Renovierung und Neubau nutzt das Bürgenstock Resort das Seewasser zum Heizen und Kühlen aller Gebäude des Resorts. Das Seewasser wird auch für die Schwimmbäder, die Bewässerung des Golfplatzes sowie die Pflanzenbewässerung genutzt. Ungenutztes Wasser fließt wieder in den See zurück. Mehr über Resort und Golfplatz auf der BürgenstockResortSeite!