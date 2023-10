Titelverteidiger Team USA zeigte sich in den Einzeln gewohnt stark, verpasste aber dennoch das größte Comeback in der Geschichte des Ryder Cups. Nachdem das Team von Kapitän Luke Donald (ENG) nach zwei Tagen bereits mit 10,5:5,5 Punkten geführt hatte, wurde es in den Einzeln am Sonntag noch einmal spannend. Tommy Fleetwood (ENG) war es schließlich vorbehalten, sein Team mit einem 3&1-Sieg über Rickie Fowler über die Zielllinie zu bringen. Mehr über die Ryder Cup Standings:

Historischer Vorsprung bei den Ryder Cup Standings

Die Europäer erwischten einen Blitzstart in den 44. Ryder Cup und gewannen am Freitagmorgen alle vier klassischen Vierer. In der Geschichte des Wettbewerbs war dies noch keiner europäischen Mannschaft gelungen. Diesen Vorsprung gab das Heimteam nicht mehr ab, auch wenn die Titelverteidiger es am Finaltag zwischenzeitlich noch einmal spannend machten.

Der erfolgreichste Spieler in Rom war der Weltranglistenzweite Rory McIlroy (NIR), der alle fünf Matches bestritt und dabei vier Punkte holte. LESETIPP: McIlroy investierte in ein Münchner Start up!

Kapitän Luke Donald baute mit dem Triumph seine persönliche Ryder-Cup-Erfolgsbilanz weiter aus. Bei seinen vier Auftritten als Spieler war er ebenso Teil des siegreichen Teams wie bei bei seinen zwei Einsätzen als Vize-Kapitän.

Lohnt sich ein privater Besuch beim Ryder Cup ?

von Jürgen Mayer, mehrfacher Ryder Cup Besucher

Ein Ryder Cup Besuch muss gut geplant sein, schließlich handelt es sich um eines der größten Sportereignisse der Welt und nicht weniger als 40.000 Zuschauer am Tag gehen über den Platz, so dass der Andrang unvorstellbar ist. Exklusiv-Golfen war wiederholt beim Ryder Cup dabei, so auch in Italien. Wer künftig einen Ryder Cup Besuch plant, anbei ein par Impulse:

Wann zum Ryder Cup anreisen – welche Tage?

Der Donnerstag ist der Trainingstag – hier ist noch verhältnismäßig wenig los, aber dafür geht es auch um wenig, sodass das Stimmungsbild nicht dem der folgenden Tage entspricht. Der Tag ist gut, um eine Orientierung auf der Anlage zu bekommen und sich einen Plan für die kommenden Tage zu machen.

Mit Flights / Spielern mitgehen vs. einen festen Platz sichern

Läuft man mit, bekommt man in der Regel am wenigsten zu sehen, sind die Fairway-Zuschauerplätze und die Tribühnen permanent belagert. Sinnvoller man sucht sich feste Tribühnenplätze, wo auch eine Leinwand in der Nähe ist, so dass man hybrid das Geschehen verfolgen kann. So nimmt man am meisten mit. Achtung: nicht alle Tribühnen sind frei zugänglich. An Tee 1 ist fast die Hälfte der Tribühnenplätze für Premium Hospitality Tickets vorbehalten.

Hospitality oder Sponsoren-Lounge

Die Preise beim Ryder Cup haben es in sich. Für zwei Burger haben wir 48 Euro bezahlt, für zwei Pizzen 40 Euro und auch die Getränke sind nicht günstiger. Ausnahme Wasser – hier gab es in Rom ein Riesenangebot an Refill Wasserstationen. Das war ein Top Service bei der Hitze in Rom aber auch zwingend notwendig.

Umso besser, wenn man eine Einladung in eines der Hospitality Zelte ergattern kann. Somit hat man den ganzen Tag eine Anlaufstelle, wo man ebenfalls über TV´s das Geschehen verfolgt und das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Was gehört in den Koffer der Ryder Cup Reise?

Auf jeden Fall eine auffüllbare Wasserflasche

ein Ersatz Akku oder

eine Powerbank, denn das Handy wird bei dem häufigen Kameraeinsatz nicht länger als einen halben Tag durchhalten

Regenschirme als Sonnenschutz etc, je nach Wetterlage.

Manche sieht man auch mit aufklappbaren Hockern oder Trittschemel, dass man höher stehen kann.

In Italien konnte schon gar nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Alles lief über Apple Pay oder Kreditkarte. Ausnahme waren die Taxis, die haben sich fürstlich in Cash entlohnen lassen. City Standardgebühr lag bei 75€, aber je nach Tageszeit ging es auch höher

Tipps zur Ryder Cup Reise Buchung

Der frühe Vogel fängt den Wurm und macht in der Regel den besten Deal – gerade bei Flug und Hotels. In Italien gab es auch bis zur letzten Minute und auch überall in Deutschland auf dem Privatmarkt, hunderte von Tickets zu kaufen. Problem waren die hohen Flugpreise von Deutschland nach Rom. Innerhalb der letzten 7 Tage waren diese bis zu 4 stellig. Auch die Hotelpreise für einfache Hotels lagen bei rund 400 Euro die Nacht. Golf Extra bot gute Angebote für knapp über 4.000 Euro, allerdings über eine gesamte Woche mit Golf & Co.

exklusiv-golfen Ryder Cup Empfehlung: Donnerstag anreisen, Freitag und ggf Samstag auf den Platz und das Finale am Sonntag dann im TV oder online verfolgen. Der nächste Ryder Cup findet 2025 in USA, New York Bethpage Black Course statt. 2027 in Irland, Country Limerick, auf dem Adore Manor Course.