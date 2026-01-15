Sotogrande – der Name allein steht für Exzellenz im Golfsport. Wer Valderrama, den Real Club de Golf Sotogrande, Finca Cortesin oder La Reserva kennt, weiß: Hier spielt sich Golf auf höchstem Niveau ab. Doch nun tritt ein neuer Akteur auf den Plan, der das Renommee der Region um eine moderne Facette erweitert: The Alto Club. Was früher unter dem Namen Almenara Golf lief, wurde nicht nur revitalisiert, sondern vollkommen neu gedacht. Mir exzellenter Driving Range, wo die Spanier bis dato nicht so ihr Augenmerk darauf haben!

Vom Almenara Golf zur neuen Ikone

Noch vor wenigen Jahren war der Almenara Golf Club eine solide 27-Loch-Anlage, eingebettet in die andalusischen Hügel. Heute präsentiert sich The Alto Club mit einer klaren architektonischen Handschrift und einer kompakten 18-Loch-Meisterschaftsanlage, die durch ein präzises Redesign nicht nur spielerisch, sondern auch landschaftlich an Raffinesse gewonnen hat. Die Reduktion auf 18 Löcher war ein bewusster Schritt – nicht als Rückbau, sondern als Aufwertung: Platz schaffen für Qualität statt Quantität.

Mit dem Raumgewinn entstand eine weitläufige, technologisch voll ausgestattete Driving Range mit Toptracer-System sowie ein neu gestalteter 3-Loch-Par-3-Kurs – ideal für kurzes Spiel, Trainingseinheiten oder schnelle Runden mit Familie und Freunden. Und überdacht, denn Regen und Sonne sind für Golfer schlechte Begleiter.

The Alto Club Golf Academy – Europas neue Benchmark

Die neu eröffnete Alto Club Golf Academy setzt Maßstäbe: Zwei mit modernster Swing Catalyst- und Foresight-Technologie ausgestattete Studios erlauben eine Analyse des eigenen Spiels auf Tour-Niveau. Der 3-Loch-Kurs wurde von der spanischen Golflegende Manuel Piñero gestaltet und eignet sich mit variablen Teeboxen sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Dazu bietet die Academy umfassende Coaching-Programme, eine eigene Pro-Zone sowie Nachttraining unter Flutlicht – 365 Tage im Jahr.

Wo Profis trainieren – und Botschafterinnen inspirieren

Wer das Glück hat, zur richtigen Zeit auf der Anlage zu sein, könnte auf eine der erfolgreichsten Golferinnen Europas treffen: Suzann Pettersen – Solheim-Cup-Legende, ehemalige Nummer zwei der Weltrangliste und heute nicht nur Member, sondern auch offizielle Markenbotschafterin des Alto Clubs. Ihre Präsenz verleiht dem Club internationale Strahlkraft und unterstreicht den sportlichen Anspruch ebenso wie die stilvolle Ausrichtung der Anlage.

Was auf der Karte wie ein kurzer Spaziergang aussieht, entpuppt sich in der Realität als anspruchsvolle Steigung: Zwischen Clubhaus und Driving Range liegen rund 500 Meter mit teils über 70 % Steigung.

Zwar ist die Entfernung nicht groß, doch wer bequem und stilvoll ankommen möchte, nimmt Cart oder Auto – was der Exklusivität des Trainingsbereichs keinen Abbruch tut, im Gegenteil: Es unterstreicht den eigenen Anspruch, Golftraining als Erlebnis zu inszenieren. Für die 18 Loch empfiehlt sich wegen der langen Wege sowieso ein Cart.

Signature Holes im Alto Club Sotogrande

Wer nur die ersten neun spielt, verpasst das Beste.

Denn auf den zweiten neun Löchern zeigt sich, was den Alto Club wirklich besonders macht: spektakuläre Ausblicke auf das Mittelmeer, spielerische Raffinesse und architektonische Klasse. Diese „Back Nine“ bieten mehr als nur sportliche Herausforderung – sie erzählen Geschichten. Zwei davon sind echte Signature Holes:

14. Loch – The Alto Club · Par 4 · 394 Meter

„Risk-reward mit Meerblick“

Diese Bahn gehört zweifellos zu den spannendsten im gesamten Composite Course. Schon vom Tee lädt sie dazu ein, den Driver selbstbewusst zu zücken. Das Fairway fällt zunächst ab, zieht dann deutlich von links nach rechts – wer mutig über die Ecke spielt, riskiert viel, kann aber mit einem mittellangen Eisen das erhöhte Grün angreifen.

Unser Flightpartner lochte hier sogar zum Eagle ein – Beweis genug: Mut zahlt sich aus.

16. Loch – The Alto Club · Par 3 · 184 Meter

„Schön. Still. Und gnadenlos präzise.“

Dieses Par 3 macht seinem Namen alle Ehre. Vom Tee aus eröffnet sich ein weiter Blick über einen glasklaren See, der das Grün vollständig abschirmt. Einschüchternd? Vielleicht. Aber von den gelben Abschlägen beträgt die Distanz gut spielbare 161 Meter.

Es ist ein Loch für Konzentration und Kontrolle – mit maximalem Nervenkitzel und Instagram-Potenzial.

Ein echter Wow-Moment auf der Runde.

Eins ist garantiert: Wer hier sein Handicap spielt, spielt es auf seinem Heimatplatz in Deutschland allemal.

Mehr als ein Club: Ein Lifestyle-Statement

The Alto Club ist mehr als Golf. Durch die direkte Verbindung zum Fünf-Sterne-Resort SO/ Sotogrande Spa & Golf entsteht ein Gesamterlebnis aus Training, Wellness, Kulinarik und stilvollem Rückzug. Gäste können exklusive Stay & Play Packages buchen – mit Unterbringung im Designhotel, Greenfees für Alto und La Reserva sowie Spa-Behandlungen wie Kryotherapie oder Floating. Die Preise beginnen bei €948 (Nebensaison) und reichen bis über €2.200 (Hochsaison) – und sind jeden Cent wert. Mit The Alto Club beweist Sotogrande erneut, warum es zu den spannendsten Golfdestinationen Europas zählt!

📍 Insider-Facts: The Alto Club Sotogrande✈️ Anreise & Lage

• Flughafen Málaga (AGP): ca. 1 Std. 15 Min. über die A-7, es gibt noch eine kostenpflichtige Autobahn AP-7, wo man ca. 1 Std. braucht

• Flughafen Gibraltar (GIB): nur 25 Minuten entfernt

• Marbella: ca. 45 Minuten entlang der Küstenautobahn🛣️ Verkehrsanbindung

• Direkte Anbindung an die Autovía A-7 / E-15

• Perfekt gelegen zwischen Costa del Sol & Costa de la Luz☀️ Beste Reisezeit zum Golfen

• Frühling & Herbst (März–Juni / Sept.–Nov.): ideale Spielbedingungen

• Winter (Dez.–Feb.): milde 15–20 °C und viele Sonnenstunden, obwohl dies Anfang Januar nicht mehr zutraf. Kälte und viel Regen