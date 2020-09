US Open 2020: Bryson DeChambeau gelingt erster Major-Titel!

„Es ist es uns eine Ehre, mit Bryson seinen ersten Major Titel zu feiern! Er ist ein großartiger Botschafter für COBRA PUMA GOLF, denn ist jemand, der bereit ist, Dinge anders zu machen und seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist in vieler Hinsicht einzigartig und ein sehr talentierter Spieler, der den Major Sieg mehr als verdient hat“, sagt Da Ladd, GM & EVP, COBRA PUMA GOLF. „Es ist auch das erste Major, das mit ONE Length Eisen gewonnen wurde und damit eine unglaubliche Bestätigung des Konzepts. Wir gratulieren Bryson zu seinem ersten Major-Sieg und freuen uns auf viele weitere Titel.“

Ein packendes Finale auf dem extrem schweren Platz des Winged Foot Golf Clubs in New York brachte Bryson DeChambeau den ersten Major Titel seiner Karriere. Der neue US Open Champion sicherte sich den Titel mit bemerkenswerten 67 Schlägen in der Finalrunde, als einziger Spieler am Sonntag unter Par (-3, Total -6).

US Open 2020 Sieg mit ONE Length Eisen

DeChambeau vertraut auf das Equipment von COBRA Golf, das sein exzellentes Spiel und letztlich seinen Sieg unterstützt. Mit seinem SPEEDZONE Driver erzielt Bryson im Durchschnitt die unglaubliche Länge von über 325 Yards / 297 Metern. Der Driver verfügt über die erste CNC-gefräste Infinity-Schlagfläche des Golfsports. Hier wird die CNC-gefräste Fläche noch einmal um weitere 95% vergrößert. So können die Stärke und Krümmung der Schlagfläche und die Leading Edge präziser kontrolliert werden. Darüber hinaus vertraut DeChambeau auf die geschmiedeten TOUR ONE Length Eisen, alle Schläger in gleicher Länge. Sein PUMA Outfit bestand aus dem CLOUDSPUN Caddie Stripe PUMA Polo, seinem charakteristischen Driver-Cap und den neuen PWRADAPT CAGED Wing-Schuhen, die von der ikonischen blau-weiß gestreiften Markise des Winged Foot Clubhauses inspiriert wurden.

COBRA Golfschläger im Bag von DeChambeau:

KING SPEEDZONE Driver 5.5o | LAGP BAD Prototype 60x 45.5”

LAGP BAD Prototype 70x @ 43” | KING SPEEDZONE Tour 3 FW | 11.5° |

KING SPEEDZONE Tour 3 FW | 13.5° | LAGP BAD Prototype 80x @ 41” (3 FW Kopf; 5 FW Spezifikationen)

KING One Length Utility | 4 & 5 | LAGP Graphite Rebar Proto Schaft | 37.5”

KING FORGED TOUR ONE Length Eisen | (6-PW) | LAGP Graphite Rebar Proto Schaft | 37.5″