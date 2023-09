BMW PGA Championship: Komplettes Ryder Cup Team am Start

Die BMW PGA Championship, das nach der Open bestbesetzte und prestigeträchtigste Golfturnier Europas, wurde am Mittwoch im Wentworth Club nahe London mit dem traditionellen Celebrity Pro-Am eröffnet. Blockbuster-Darsteller Tom Holland (Hauptdarsteller der ‚Spider-Man‘- und ‚Avengers‘-Filmreihen) oder Fußballlegende Gareth Bale waren zum Beispiel auf dem West Course beim ProAm am Mittwoch mit dabei. Ab Donnerstag sehen wir dann bis zum Cut das komplette Ryder Cup in Surrey!

Europäische Ryder Cup Team am Start

Zum herausraganden Spielerfeld des mit neun Millionen US-Dollar dotierten BMW PGA Championship Turniers gehört das komplette europäische Ryder-Cup-Team. Rory McIlroy (NIR), Jon Rahm (ESP), Robert MacIntyre (SCO), Viktor Hovland (NOR), Matt Fitzpatrick (ENG), Tyrrell Hatton (ENG), Ludvig Åberg (SWE), Tommy Fleetwood (ENG), Nicolai Højgaard (DEN), Shane Lowry (IRL), Justin Rose (ENG) und Sepp Straka (AUT).

Auch Kapitän Luke Donald (ENG), seine Vize-Kapitäne Thomas Bjørn (DEN), Francesco Molinari (ITA), Edoardo Molinari (ITA) und Nicolas Colsaerts (BEL) sowie die ehemaligen Sieger Billy Horschel (USA, 2021) und Danny Willett (ENG, 2019) werden bei der BMW PGA Championship abschlagen.

Fortsetzung zum Ausgang des Turniers folgt!

Da die PGA European Tour im englischen Surrey ihren Hauptsitz hat, gilt das Turnier als Flaggschiff-Event.