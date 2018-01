Hahnenkamm 2018: Amateurgolfer übernehmen die Opening-Party

Jahrelang war der Hahnenkamm-Freitag in fester Hand von Audi. Der Automobilkonzern übernahm die traditionelle Freitagabend-Opening-Party, welche immer im Schwestern-Hotel des Bayerischen Hofes in München – Zur Tenne – direkt im Ortskern von Kitzbühel stattfand. 2018 hatte der Münchner Immobilien-Unternehmer Falk Raudies als Eagles Charity Golf Club Mitglied das Zepter übernommen. Gemeinsam mit dem Charity Golfclub lud man zur 1. FCR Eagles Party.

Bei der Premiere der „FCR Eagles Charity Night“-Gala im Hotel „Zur Tenne“ im Herzen der Gamsstadt, zu der Immobilien-Unternehmer Falk Raudies erstmals geladen hatte, war auch eine ehemalige Proette involviert. Seit ein paar Monaten ist Martina Eberl für Events beim Immobilienunternehmen zuständig, welches seinen Hauptsitz im Münchner Hauptbahnhofviertel hat. Einst teete sie bei der Audi Ladies German Open in München auf. Jetzt hatte sie alle Hände voll zu tun, denn der Event war mega-überbucht! Jeder wollte bei der Premiere dabei sein!

Internationaler Stargast war Rockröhre Bonnie Tyler, die bei der Veranstaltung ein exklusives Privatkonzert gab. ‚Das Hahnenkammrennen steht für Superlative im Skisport und in Sachen Events. Bonnie Tyler steht für Superlative in der Musik. Es ist großartig, dass sie heute die Tenne rockt. Für uns steht heute aber vor allem der gute Zweck im Vordergrund. Mit unserem neu gegründeten Verein „Andrea und Falk Charity Foundation e.V.“ unterstützen wir Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen des Lebens stehen. Der Erlös des heutigen Abends kommt mehreren Charity-Organisationen zugute, die uns besonders am Herzen liegen“, so Falk Raudies, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Andrea Mühlbauer 230 Gäste begrüßen konnten.

Unter anderem auch Ski-Star und Amateurgolfer Felix Neureuther. Seit mittlerweile fünf Jahren ist Neureuther Botschafter dieser bundesweiten Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Lebensgewohnheiten von Kindern zwischen sechs bis zwölf Jahren nachhaltig positiv zu beeinflussen und ihnen zu mehr Bewegung zu verhelfen. Anstatt seiner Frau waren seine Eltern Christian Neureuther und Rosi Mittermaier mit dabei: „Familie ist das Wichtigste. Wir halten zusammen und sind immer füreinander da. Ich habe eine kleine Tochter und die Zeit mit ihr genieße ich sehr.“ Einen Feiermarathon legte der frisch gebackene Papa in Kitz nicht ein: „Ich war noch nie der große Partymensch.“

Kennenlernen auf dem Golfplatz

Auch ein Geburtstagskind gab es an diesem Abend zu feiern: Andrea Mühlbauer (in „Just Eve“), die Verlobte von Falk Raudies, konnte auf ihren 35. Geburtstag anstoßen und wurde mit einer XL-Geburtstagstorte überrascht. Bald wird sie „Raudies“ mit Nachnamen heißen: „Wir heiraten im Oktober auf Mallorca.“ Sie lernte Falk Raudies beim Golfen kennen!

Eagles-Präsident Frank Fleschenberg trat bei der Versteigerung gemeinsam mit Musiker Michael Hartl als Auktionator in Aktion und die beiden gingen den Gästen geschickt-charmant an den Geldbeutel. Eine Vier-Gänge-Menü, zubereitet von Starkoch Alfons Schuhbeck, für zehn Personen kam für 13.000 Euro unter den Hammer, zudem wurden u.a. ein Filmball-Besuch in München mit Übernachtung im Bayerischen Hof und ein Mauritius-Urlaub versteigert. Bis zum Ende des Abends kamen stolze 108.300 Euro zusammen!

Immer dabei wenn es um die gute Dache geht: Marianne und Michael. Für die beiden war es ein Blitzbesuch: „Wir fahren heute Nacht noch zurück nach Hause, denn eine gute Freundin feiert morgen ihren 40. Geburtstag. Aber dieser Event ist ein Muss, denn wir sind ja schon seit 24 Jahren Eagles-Mitglieder. Kompliment, was Falk hier auf die Beine gestellt hat. Toll, dass beim Hahnenkammrennen auch Gutes getan wird“, so Marianne.

Zu späterer Stunde sorgten DJane Giulia Siegel an den Turntables für Stimmung. Das letzte Mal teete sie beim Eagles Präsidenten Cup in Griechenland auf! Die Audi Night gibt es übrigens noch, aber nicht mehr so prominent. Man lädt Freunde des Hauses zu einer kleineren Runde am Hahnenkamm-Wochenende ein.