Wohneigentum am Golfplatz: Costa Navarino lockt mit Villen

Wohnen direkt am Golfplatz ist der Wunsch vieler Amateurgolfer. In Griechenland kann man sich jetzt eine Immobilie kaufen, welche sich auf dem Areal eines der exklusiven Resorts Europas befindet. Die Geschichte der Golfdestination ‚Costa Navarino‘ in Griechenland ist eng mit der Familiengeschichte von Vassilis C. Cons­tantakopoulos als Inhaber einer der größten Reedereien der Welt verwoben. Eigentlich müssten wir ihn auch in unserer Rubrik MENSCHEN vorstellen, doch leider verstarb er 2011. Vor 30 Jahren begann er hier jede Menge Land in den Buchten von Navarino und Pylos aufzukaufen. Seine Vision von einem der exklusivsten Golfresorts führen mittlerweile seine Söhne fort. 2010 eröffnete bereits das Luxury Collection Resort The Romanos in Costa Navarino. Durch die Direktflüge ab Deutschland ist die neue Golfdestination seit Frühjahr 2013 erst so richtig interessant.

Der Golfplatz im Resort ‚Navarino Dunes, ‚The Dunes Course‘ zählt zu den Top-100 der ‚Leading Courses‘ in Europa. Eingebettet in der antiken Landschaft der Region Messenien, einer ursprünglichen Region des südwestlichen Peloponnes, liegt der verborgene Ort Costa Navarino. Hier gibt es zwei exklusive Golfplätze, zwei Luxushotels und neuerdings exklusive Villen als Immobilienprojekt.

Der Erhalt von Natur und Kultur gehen in diesem vielfach prämierten Premium-Resort mit erstklassigem Service und luxuriösem Komfort Hand in Hand. Immobilienbesitzer und Besucher der beiden 5-Sterne Hotels kommen in den Genuss des Hotel-Services und aller weiteren Annehmlichkeiten des Resorts wie Spa, Restaurants, Bars, Shoppingmöglichkeiten und alle erdenklichen Sport- und Freizeitaktivitäten.

Eigentümer der Beachfront-, Golf-Front- und Panorama Villen werden verwöhnt mit einem Höchstmaß an Privatsphäre und einer im Mittelmeerraum äußerst selten zu findender Nähe zum Strand. Ein perfekter Zweitwohnsitz!

Absolutes Highlight des Resorts sind die beiden 18-Loch Golfplätze, die eingebettet in das Grün der Olivenhaine unvergessliche Abschläge versprechen. Für den Dunes Course hat sich der ehemalige Ryder Cup Kapitän und US Masters Champion Bernhard Langer von der Natur inspirieren lassen und einen spektakulären 18-Loch-Sig­nature-Golfplatz gemeinsam mit European Golf Design entwickelt. Gepflegte Grüns erstrecken sich über sanfte Hügel, weite Fairways und Steilwandbunker versprechen ein anspruchsvolles und gleichzeitig kreatives Spiel. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich der vom renommierten amerika­nischen Architekten Robert Trent Jones Jr. entworfene Bay Course. Begeisterte Golfer finden hier angenehm herausfordernde Bedingungen und strategisch an­spruchsvolle Spielbahnen vor. Für beide Plätze gilt gleichermaßen: jeder Abschlag wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zu den Villen-Exposes plus Golfplatz-Infos!

Wohneigentum mit privatem Hotelservice

Als Villen-Eigentümer wird einem der Hotelservice rund um die Uhr garantiert. Ob Housewarming oder -closing, Babysitting, Helikopter-Service, Catering für eine Party oder ein romantisches Candle-Light-Dinner auf Ihrem Anwesen, technischer Support oder die Planung eines Ausfluges – der Concierge-Service wird zum Orga-Team!