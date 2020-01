In den Wintermonaten Januar/Februar kann man in Österreich einfach nicht golfen. Was macht also eins der führenden Golfresorts? Das Dolomitengolf Resort verpflichtet Gaggenau Markenbotschafter Dieter Müller zu einem exklusiven Kochkurs. Wenn auf den Fairways also der Schnee liegt, könnte man den Simulator nutzen. Noch besser: mit einem Sternekoch den Kochlöffel schwingen …

Dieter Müller gilt unter den deutschen Sterne-Köchen als einer der Vielseitigsten. In seinem Koch-Stil vereinen sich mediterrane, französische und asiatische Einflüsse. 2010 eröffnete er dann sein Restaurant ‚Dieter Müller‘ auf der MS EUROPA, welches vom Gault Millau mit vier Hauben (19 Punkten) ausgezeichnet wurde. Zudem ist der Schwarzwälder mit weltweiten Erfahrungen auch Kochbuch-Autor – und ein exzellenter Koch-Lehrer! Seine wenigen Kochkurse z.B. im Gaggenau Showroom in München Bogenhausen sind immer ausgebucht! Früher leitete er als Küchenchef die berühmten Schweizer Stuben bei Wertheim und das Schlosshotel Lerbach bei Bergisch Gladbach. Seit 2016 lädt er zu außergewöhnlichen Koch-Events ins Dolomitengolf Resort in Osttirol!

Unter dem Motto ‚Kochen mit allen Sinnen‚ bieten die Hamacher Privathotels, die das Dolomitengolf Resort mit attraktiven Hotels und ebensolcher Küche führen, eine Genuss-Woche voller kulinarischer Highlights an. Zwei Termine für eine komplette Genuss-Woche stehen zur Auswahl: 26. Januar bis 2. Februar 2020 und 2. bis 9. Februar 2020

Glanzpunkt des abwechslungsreichen Wochenprogramms ist ein exklusiver Tageskochkurs mit Dieter Müller – in lockerer Runde wird auch gemeinsam gespeist – mit professionellen Tipps aus erster Hand … Dieter Müllers Tageskochkurse zählen zu den Highlights des Winter-Programmes der Hamacher Privathotels! Verschiedene Arrangements zur „Koch- und Genusswoche“ mit Dieter Müller!

2020 Jubiläumsjahr: 25 Jahre Defereggental Hotel & Resort

Eine Erfolgsstory, die mit Familien-Skiurlauben und der Idee zweier Brüder begann. Das Defereggental ist eines der schönsten und unberührtesten Hochgebirgstäler der Alpen. Es liegt im Nationalpark Hohe Tauern umgeben von Bergen des Defereggengebirges, der Rieserfernergruppe, der Lasörlinggruppe und der Schobergruppe. Zahlreiche Dreitausender behüten das Tal, das mit seinen Orten Hopfgarten, St. Jakob und St. Veit eines der am wenigsten besiedelten Gebiete in den österreichischen Alpen ist.

Ursprünglich, authentisch und echt faszinierte dieses Tal auch die skibegeisterten Brüder Werner und Heinz Hamacher aus Köln, die ursprünglich aus dem Kopierer-Gewerbe stammen. Beide verlebten sich in das Tal, das zudem mit seiner Schneesicherheit punktet. Nach zahlreichen Familien-Urlaube wurde die Idee eines eigenen Hotels in die Tat umgesetzt. Die Geburt der Hotelliers Hamacher und des Defereggental Hotel & Resorts im Jahre 1994. Unser Reisebericht aus dem Sommer!

25 Jahre geben die Hoteliers mit speziellen Jubiläumsangeboten an die Gäste weiter!