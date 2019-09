Bali National Golf Club ist ein Muss für ein unvergessliches und luxuriöses Golferlebnis. Zwischen Thailand und Australien mitten im Meer gelegen ist die Insel-Natur einfach märchenhaft. User berichten immer von der unschlagbare Atmosphäre dieses Golfplatzes. Gepaart mit dem exotischen Charme des gerade renovierten Intercontinental Bali Resorts, welches die neu gestalteten Premium-Zimmer gerade mit umweltfreundlicher Hightech ausgestattet hat, wird Golfen zur schönsten Nebensache der Welt! Trotzdem hat das Luxushotel gemeinsam mit dem Golfcourse-Management ein ganz spezielles Golfpaket entwickelt!

„Das Golfpaket wurde entwickelt, um speziell den zahlreichen leidenschaftlichen Golfern unter den Gästen das beste InterContinental-Life-Erlebnis zu bieten. Zusammen mit dem renommierten Club, der einen unbestritten ausgezeichneten Ruf hat und international angesehen ist, garantieren wir ein wahrhaft luxuriöses Golferlebnis,“ kommentiert Radka Janotova (Area Director Sales und Marketing im InterContinental Bali Resort).

Bali National Golf Club

Der asiatische Bali National Golf Club verfügt über drei unterschiedliche Spielumgebungen auf dem 18-Loch-Platz. An Loch 1 bis 9 gibt es Bäche, Schluchten und einheimische Vegetation mit tropischen Vögeln, während Loch 10 bis 16 den Golfern üppig geformte Fairways durch einen ausgewachsenen Hain bieten. Schließlich sind das Island Green Hole 17 und das Lakeside Hole 18 die herausfordernden Finishing-Löcher, um jeden Golfer zu testen.

Der Platz wurde mit dem Asian Golf Award als bester renovierter Golfplatz in Asien 2014 ausgezeichnet. 2016 als fünft-bestes Golfresort im asiatisch-pazifischen Raum. Golf Digest USA verlieh dem Club 2017 den Titel als bestes Golfresort in Indonesien. Im Jahr 2018 listeten sie den Bali National Golf Club unter den besten Golfplätzen in 260 Ländern. Ebenfalls 2018 gewann der Club die Asian Golf Awards „Bester Golfplatz in Indonesien 2018“. Ebenfalls 2018 „zweitbestes Golfresort im asiatisch-pazifischen Raum“.

Mit dem ultimativen Sport-Erlebnis lockt das frisch renovierte InterContintental Bali Resort Golfliebhaber ins schönste Strandresort der Insel: eine Partie auf dem Grün des preisgekrönten Bali National Golf Clubs. Das neue Arrangement mit dem kürzlich neu gestalteten Bali National Golf Club umfasst einen kostenlosen Transfer vom Hotel zum Club, eine Runde auf dem 18-Loch-Golfplatz mit 30 Bällen pro Spieltag, Greenfee, geteilter Golfwagen, Caddy (ein Caddy / Spieler) sowie kostenlose Erfrischungen. Der Platz befindet sich nur 20 Fahrminuten vom Intercontinental Bali Resort entfernt. Er ist Austragungsort internationaler Turniere und verspricht jedem Sportler viel Abwechslung in absolut traumhafter Umgebung.