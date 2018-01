Golfspielen auf Hawaii: Insel-Hopping einplanen!

Die beste Zeit für Golfspielen auf Hawaii, der berühmten Inselkette im Pazifischen Ozean, ist genau jetzt! Deshalb legt Hawai‘i gleich mit drei bedeutenden Golfturnieren los. Bis 20.ten Januar blicken Golffans nach Maui, O‘ahu und Hawai‘i Island, um ihre Vorbilder beim Abschlag zu beobachten. Die Vulkaninseln im Pazifik, welcher US-Bundesstaat Nr. 50 sind, bieten einige der landschaftlich spektakulärsten Golfplätze der Welt. Ganzjährig angenehmes Klima, exklusive Resorts in Abschlagnähe und die Vielfalt der Inseln sind perfekt für Golf und mehr! Ein Guide zum Golf- und Insel-Hüpfen!

Profigolf auf den schönsten Golfplätzen der Inselkette

Golfspielen auf Hawaii – Maui

Das Sentry Tournament of Champions findet in Kapalua im Norden Mauis vom 4. bis 7. Januar 2018 auf dem The Plantation Course statt. Die Gewinner der PGA Tour Saison 2017 treten hier an, um den Wettkampf für 2018 einzuläuten.

Insgesamt 14 Golfplätze in beeindruckender Palmen- und Ozeankulisse gibt es auf Maui. 36 Löcher bieten das Kā‘anapali Beach Resort und das Kapalua Resort im Westen, nahe des historischen Ortes Lāhainā. Urlauber, die im Süden der Insel wohnen, können im Wailea Golf Club spielen. Von jedem einzelnen Loch der Championship Gold, Emerald und Blue Plätze eröffnet sich den Sportlern ein weiter Blick aufs Meer.

Golfspielen auf Hawaii – O‘ahu

Im Anschluss an den Maui-Wettkampf reicht ein kurzer Flug zwischen Maui und O‘ahu, um auf die drittgrößte Insel Hawaiis zu gelangen. Vom 11. bis 14. Januar 2018 könnte man dort live bei den Sony Open in Hawaii dabei sein. Gastgeber des Turniers, das im 20. Jahr von Sony gesponsert wird, ist das Team vom Wai‘alae Country Club in Honolulu. Mit der Teilnahme von 144 der weltweit besten Golfer ist dieser Wettbewerb das größte Charity Event seiner Art in Hawai‘i.

Neben Attraktionen wie Waikīkī Beach und Lē‘ahi (Diamond Head) gibt es mehr als 40 Golfplätze und damit die größte Auswahl in der gesamten hawaiianischen Inselwelt zur Verfügung. Die Herausforderungen sind hier die unberechenbaren Passatwinde sowie das Bermuda Gras auf allen Grüns, welches sich schwerer lesen lässt als traditionelles Bent Grass. Hinzu kommt die permanente Ablenkung durch die fantastische Landschaft.

Golfspielen auf Hawaii – Hawai‘i Island

Die größte und stets wachsende Insel Hawai‘i Island ist Austragungsort für die Mitsubishi Electric Championship in Hualālai an der Kailua-Kona Küste im Westen. Wo ganzjährig imposante Vulkane, exklusiver Kona-Kaffee und schwarze Strände Besucher anziehen, dreht sich vom 18. bis 20. Januar alles um den Golfsport. Auf dem von Jack Nicklaus entworfenen Hualālai Golf Course, der sich auf dem beeindruckenden Areal des Four Seasons Resort in Kaupulehu-Kona befindet, gilt es 2018 an die Leistung der Golflegende Bernhard Langer, der im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte, anzuknüpfen.

Die Resorts Waikoloa, Mauna Lani und Mauna Kea haben sich nicht nur wegen ihrer schönen Lage an der bekannten Kohala Coast einen Namen gemacht, sondern verfügen ebenfalls über malerische Plätze, auf denen Golfer ein wahrlich schönes Spiel erleben werden.

Über Hawai‘i

Die Inselkette im Pazifischen Ozean ist mit ihrer spannenden Geschichte und Tradition, der magischen Landschaft und ihrem Aloha-Spirit eine Sehnsuchtsdestination. Die sechs Hauptinseln O‘ahu (mit Honolulu und dem legendären Waikik̄ i ̄ Beach), Hawai‘i Island (mit aktiven Vulkanen und schwarzen Stränden), Kaua‘i (mit der faszinierenden Napali Coast, die Teil der kontrastreichen Vegetation ist), Maui (urbanes Flair in ländlicher Atmosphäre), Moloka’i (die ursprünglichste Insel) und Lana‘i (die kleinste bewohnte Insel, die auch „Pineapple Island“ genannt wird) könnten unterschiedlicher nicht sein. Mehr über den US- Staats mit eigener Sprache und monarchischer Vergangenheit unter gohawaii.com