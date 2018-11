DERPART Golf Cup Finale im Golfclub Alcanada Mallorca

Seit 2014 gibt es die DERPART Golf Turnierserie, welche sich an Stamm- und Neukunden der regionalen DERPART Reisebüros richtet. Highlight ist der viertägige Finalevent auf Mallorca, bei welchem alle Gewinner der regionalen Turnierserien samt Begleitung abschlagen. Manch einer lernt dabei nicht nur neue Menschen kennen, sondern erfährt auch viel über die Reisebranche. Wer glaubt, dass heutzutage viel online gebucht wird, der irrt. Ein Großteil der Spanien-Buchungen läuft noch direkt über Reisebüros. Auch das Vorurteil, dass ‚Buchen im Reisebüro‘ teurer ist, hat DERPART widerlegt. Mal abgesehen vom Ansprechpartner, den man hat, wenn der Flieger ausfällt oder es ein anderes Problem bei der Reise auftaucht. Residiert wurde im Zafiro Palace Alcudia und abgeschlagen wurde auf dem 18-Loch-Golfplatz Alcanada, welcher bald umfangreich renoviert wird.

DERPART ist mit 1.7 Mrd. Umsatz und 40 Jahren Reisebranchen-Erfahrung das Reisebüro Nr. 1 in Deutschland! Seit fünf Jahren initiieren deutschlandweit DERPART Reisebüros eine hauseigene Golfturnier-Serie. Die Finalisten (mit Begleitung!) trafen sich Ende Oktober zum Golf-Finale auf Mallorca.

Gebührend mit Einspielrunde, Stableford Turnier und Gala Dinner wurde hier der sportliche und genießende Golfer umsorgt. Angereist waren die Sieger der vierzehn, von DERPART Reisebüros ausgerichteten Regionalturniere, die von Mitte Mai bis Ende September deutschlandweit ausgetragen wurden. Bei Bombenwetter und rund 25 Grad ging es bereits am Donnerstag und für alle Freitags auf die Einspielrunden.

Wer zu langsam spielt, bekommt Besuch vom Marshall

Innovativ und vorteilhaft wurde während der Einspielrunden und während des Turniers mit der Marshall Tag Lösung Flights kontrolliert. Jeder Flight bekommt ein GPS Bagtag, so dass der Veranstalter jederzeit einen Überblick hat, wo sich der einzelne Flight befindet, wo es sich staut, welcher Flight wie lange an einem Loch braucht bzw. sogar nachfolgende Flights aufhält. Intelligentes Coursemanagement, da Alcanada so Bahnen immer wieder optimiert, wenn erkannt wird, dass vermehrt Flights an einer Stelle sich länger als üblich aufhalten. In Deutschland gibt es unseres Wissens noch keine Anlage, welche über dieses moderne System verfügt.

Die Resonanz sowohl bei den beteiligten DERPART Reisebüros, welche alle auch Gesellschafter am Konzern sind, als auch bei den Kunden ist positiv. „Der Run auf die deutschlandweiten Vorrundenturniere war noch größer als im vergangenen Jahr‘, freuten sich DERPART Gastgeber Michael Schober und GF Aquilin Schömig, welche beide Amateurgolfer sind und am Turniertag mit dem Cart auf dem Golfplatz auch nach dem Rechten schauten.

Unterstützt wurde das viertägige Event von Deutsche Bahn, Condor, DV, Silversea sowie dem Zafiro Palace Alcúdia & Spa und der Dominikanischen Republik. Wenn die glücklichen Sieger nach dem Galadinner fürs Bild in die Kamera lächeln und gleich wieder nach den Qualifikations- Turnieren 2019 fragen, wird den Organisatoren schnell klar, dass es allen mehr als gefallen hat.

DERPART Reisebüros in der Nähe! Vielleicht wollt Ihr ja 2019 auf Mallorca am Abschlag stehen, denn auch 2019 wird das DERPART-Golfturnier-Finale im Golfclub Alcanada auf Mallorca sein. Bis März bekommt der Platz ein Makeover mit neuen Grüns, Fairway-Korrekturen und neuer Cart-Flotte.