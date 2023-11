Abschlag in Malaysia: Auf Langkawi ist einer der spektakulärsten Golfplätze Asiens

Einer der schönsten Golfplätze Asiens hat Golfprofi Ernie Els auf Langkawi in der traumhaften Datai Bucht gebaut. Gleich nebenan liegt das luxuriöse The Datai Langkawi, welches zu den exklusivsten Hotel-Adressen Malaysias (Adults only) zählt. Golf spielen kann man eigentlich das ganze Jahr, doch die Trockenzeit von November bis April macht es für Golfer perfekter!

Ernie Els Golfdesign auf Lankawi

The Els Club Teluk Datai ist eine Hommage an die Natur. Der 18-Loch-Par-72-Golfplatz mit einer Länge von über sechs Kilometern (6.764 Yards) liegt im Norden der Insel Langkawi vor der Ostküste Malaysias. Dieser gilt als einer der schönsten und landschaftlich reizvollsten Plätze der Els Club-Kollektion.

Eingebettet in den Millionen Jahre alten Regenwald, umgeben von hoch aufragenden tropischen Baumriesen, schlängelt sich die Anlage hinunter zur Datai Bucht und der türkisfarbenen Andamanensee und eröffnet herrliche Ausblicke auf die Inseln des Archipels sowie die bizarren Kalksteinfelsen des Mat Chinchang Gebirges.

Der anspruchsvolle Championship-Platz mit seinen makellos gepflegten Grüns wurde von Ernie Els, dem viermaligen südafrikanischen Major-Champion umgestaltet. 2014 wurde der Golfcourse in seinem heutigen Design wieder eröffnet.

Fünf Löcher liegen direkt am Meer (Nr. 5, 7, 8, 16 und 17). Der Rainforest Course ist Teil eines 8.000 Hektar großen Naturschutzgebietes. Und wurde mit der Vision angelegt, die Natur zu erhalten und gleichzeitig ein außergewöhnliches Golferlebnis zu schaffen.

Hier schlägt jedes Golferherz höher: Der Els Club Teluk Datai verfügt über Club Cars, ausgestattet mit Visage GPS-Geräten. Im nächsten Jahr kommen zehn weitere Club Car Buggys der neuesten Generation hinzu. Die umfangreichen Einrichtungen sind für alle Zielgruppen geeignet und verfügen über ein Übungsgrün. PGA-Professionals stehen vor Ort für den besten Golfunterricht zur Verfügung. Das Open-Air-Clubhaus lädt dazu ein, nach dem Spiel einen gemütlichen Nachmittag auf der Terrasse mit einem Lieblingsgetränk zu verbringen.

Wie kommt man nach The Datai Langkawi?

Flug von München nach Kuala Lumpur:

Die meisten internationalen Flüge von München nach Malaysia landen am Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Es gibt mehrere Fluggesellschaften, die Direktflüge oder Flüge mit Zwischenstopps anbieten.

Die Flugdauer von München nach Kuala Lumpur beträgt in der Regel etwa 11 bis 13 Stunden, abhängig von der Flugroute und Zwischenstopps. Danach nimmt man einen Inlandsflug zum Flughafen Langkawi (Langkawi International Airport, LGK), welcher ca. 1,5 Stunden dauert.

LESETIPP: Dietrich Mateschitz (†) haben wir einen der schönsten Golfplätze in der Südsee zu verdanken. 2008 eröffnete der 18-Loch-Golfcourse auf seinem Laucala Island. Direkt auf der anderen Seite des asisatischen Kontinents.