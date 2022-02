Panther National: Neuer Lifestyle Golf Wellness Club in Florida

„Panther National wird einen kompletten Lebensstil bieten – von Essen und Architektur bis hin zu Golf und Work-Life-Balance mit europäischem Servicestandard und modernen, skandinavisch inspirierten Designelementen“, beschreibt der Schweizer Unternehmer Dominik Senn seine Vision. Eine Vision vom vielleicht exklusivsten Lifestyle Golf Wellness Club ‚ever‘? Der erste Spatenstich ist erfolgt!

Dominik Senn über das Übersee-Projekt Panther National

„Ich denke, die Pandemie hat die Menschen daran erinnert, dass die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils und regelmäßige Aktivitäten im Freien für das allgemeine Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung sind. Das ist genau die Mentalität, mit der wir Panther National entworfen haben.“

Errichtet wird das mega Projekt in Palm Beach Gardens in Florida. Auf ca. 162 Hektar, umgeben von einem ca. 973 ha-großen Naturschutzgebiet. Bestehend aus verschieden vielen Einzelgrundstücken werden die Residenzen von Panther National die moderne Eleganz mit visionärer, umweltbewusster Technik für ein nachhaltiges und müheloses Luxusleben verbinden.

Modernes Design mit europäischer Sensibilität

Im neuen Club wird alles ökologisch korrekt gebaut. Zum Einsatz kommen zum Beispiel auch LEED-zertifizierte Materialien und grüne Bautechniken. Darüber hinaus arbeitet man eng mit Tesla Energy, einem führenden Innovator in der Branche, zusammen, um zum Beispiel Power-Wall-Backup-Systeme innerhalb der Anwesen für Stromspeicherung bereitzustellen, die das Engagement der Anlage für saubere Energie verstärken.

Signature 18-Loch-Golfcourse

In Zusammenarbeit mit Golf-Legende Jack Nicklaus und dem aktuellen PGA TOUR-Star Justin Thomas wird ein sportlicher 18-Loch-Platz entstehen. Mit Qualitäten, die kein anderer Platz im Bundesstaat Florida wohl aufweist. Erreichen will man dies durch die Kombination des besten, traditionellen Designansatzes von Nicklaus mit der modernen Perspektive von Thomas.

Golfer können zudem einen neun Loch Platz und erstklassige Trainingseinrichtungen mit modernster Schlaganalysetechnologie, einen Indoor-Simulator, eine Indoor Putting-Anlage und ein Fitness-Center mit High-End-Trainingsgeräten nutzen. Selbstverständlich steht auch ein Fitting-Center mit Premium-Schlägern und Schäften aller bekannten Marken bereit.

Erster privater Golfclub Club

„Die Entwicklung des ersten privaten Golfclub Clubs in den letzten zwanzig Jahren in Florida in einem herausragenden, architektonischen Stil ist seit einiger Zeit eine Vision von mir, „ sagt Senn.

Der neue Club legt Wert auf einen luxuriösen, Wellness orientierten Lebensstil mit einer Vielzahl erstklassiger Annehmlichkeiten. Hausbesitzer und ihre Gäste werden ein weitläufiges, modernes Clubhaus mit europäischem Service mit progressiver, gesunder Küche und einer erstklassigen Auswahl an Getränken genießen. Geplant ist auch ein Wellness-Lifestyle-Center mit einen Spa und ganzheitlichen Anwendungen. Auch ein hochmodernes Fitness-Center mit Yoga-Studio, ein Tennis-Komplex und Resort-Stil Pool sind ebenfalls in Planung. Updates gibt es sicherlich schon bald über die Club-eigene Website!

Quick Info zu Dominik Senn

Er ist ehemaliger Alpin Ski Welt Cup Fahrer, Gründer und Präsident der Sportmarketingagentur 4sports entertainment und bekannt als Turnierdirektor der Porsche European Open