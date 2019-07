‚Nur selten ist es möglich, an einem Ort von solch aussergewöhnlicher Schönheit ein derart vollständiges Angebot offerieren zu können‘, sagt Urs Müller (einer der Investoren). Seit zehn Jahren entwickelt der gebürtige Schweizer das Immobilien-Projekt ‚La Gruyere‘ direkt am Greyerzersee im Schweizer Kanton Freiburg. Neben einem Luxus-Hotel inmitten eines bestehenden Golfplatzes entstehen 135 Wohnungen für Dauer- und Zweitwohnsitze, sowie Hotelresidenzen. Der Golfplatz wird natürlich auch auf eine Länge von rund 5.900 m mit einem Par 71 re-designt. Robert Trent Jones Jr. ist mit dem Golfplatzbau beauftragt! Alles über das ambitionierte Projekt, welches nicht weit vom Genfer See liegt und den Traum von ausländischen Käufern von einer Immobilie in der Schweiz wahr werden lässt!

Um das Projekt erfolgreich durchzuführen, sind drei Aktionäre mit im Boot, die allesamt über umfassende Erfahrungen im Bau- und Immobiliengeschäft und in der Welt des Golfsports verfügen: das französische Unternehmen Soviar – die Holding der Familie Benedetti. Der chinesische Unternehmer YongJun Li, der vor zwei Jahren zum Projekt stiess, und Urs und Martine Müller, die am Ursprung des Projektes standen. Das Golf Resort La Gruyère investierte bis heute bereits 62 Millionen Franken. Geplant sind 350 Millionen, was Immobilienbesitzern zu Gute kommen wird.