Golfclub Beuerberg feierte Jubiläum: Golfwoche mit vielen VIPs

Der Golfclub Beuerberg wurde in seinem Jubiläumsjahr zum Eldorado des Golfsports! Zwei Highlihts in der ‚Offenen Golfwoche‘: Nach dem Benefiz-Event von Felix Neureuther lud die fit4future foundation zur GOLF4GOOD Trophy 2023! Isolde und Urs Zondler mittendrin – wie man sie kennt!

Die Beuerberger Golfwoche ist legendär. Früher pilgerten Amateurgolfer zum Single Cup aus der ganzen Republik. Die Zondlers waren bzw. sind für Bayern so legendär wie Sansibar-Wirt Herbert Seckler auf Sylt.

FC Bayern der Golfclub-Gastronomie

In der Kategorie ‚Best Culinary Offerings‘ sahnen die Beuerberger regelmäßig Preise ab. Sogar gegen die internationale Konkurrenz. Zwar ist der Golfclub durchaus sportlich, doch wer hier Station macht, kommt meistens wegen der Kulinarik.

‚Unsere ausgezeichnete Küche ist seit Jahren unser großer Stolz. Gut ist uns in dieser Frage nicht gut genug‘, zitiert die Grünland-Zeitung bereits 2020 Urs Zondler. Vor der Pandemie hat er sich einen Südtiroler Spitzenkoch mit an Bord geholt. Sein Restaurantleiter Erik Hvizd ist ihm seit über einem Jahrzehnt treu! Diese Spitzenküche zieht immer gerne Prominenz an.

Felix & Friends Golfturnier

‚Das Turnier von Felix Neureuther ist mittlerweile zu einer wunderbaren Tradition geworden‘, so Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation Robert Lübenoff. Beuerberg ist von seiner Familie auch der Heimatclub. ‚Wir haben mit zehn Flights angefangen, mittlerweile sind es 24, die hier für die gute Sache mit am Start sind. Felix gibt nicht einfach nur sein Gesicht, sondern ist mit Seele und Herz dabei, und das macht den Unterschied.“

Stammgast bei „Felix & Friends“ ist zum Beispiel Carlo Tränhardt: „Felix‘ Engagement mit seiner Stiftung verdient höchsten Respekt“, lobte er. „Kinder und Jugendliche zur Bewegung zu bewegen, ist das Sinnvollste, was man machen kann.“

Einen Tag später teete der dt. Milliardär und Investor von Bad Griesbach bzw. Quellness Golf Resort mit auf. Stiftungs-Gründer und Unternehmer Dr. Hans-Dieter Cleven, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, betonte: ‚Nachdem ich meine Stiftung in gute Hände und an die nächste Generation übergeben habe, setze ich mich nun mit Gleichgesinnten für die Themen Nachhaltigkeit und Klima ein. Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung ist es, finanzielle Mittel zu sammeln, um die Zwecke, die Teil der Stiftung sind, erfüllen zu können. Und diese Zwecke sind Gesundheit der Kinder, Bewegung, Ernährung und Brain Fitness. Dafür müssen wir die Menschen sensibilisieren.‘

Insgesamt teeten 180 Teilnehmer:innen bei der „Gold Ball Trophy“ auf, welche Robert Lübenoff auch gemeinsam mit seinem Sohn Alexander organisierte.

Text: Andrea Vodermayr / Yvonne Wirsing