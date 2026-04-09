Wenn Kitzbühel zur Bühne für Spitzengolf wird, trifft alpine Kulisse auf internationales Turnierformat. Genau das macht die Austrian Alpine Open 2026 so reizvoll. Das Event der DP World Tour wird vom 28. bis 31. Mai 2026 im Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgetragen und bringt damit eines der prestigeträchtigsten Turniere des österreichischen Golfsports in eine Region, die seit Jahrzehnten für sportliche Grandezza steht.

Dass der Wechsel nach Tirol mehr ist als ein bloßer Ortswechsel, liegt auf der Hand. Kitzbühel bringt jene Mischung aus Sporthistorie, Hospitality und internationaler Wahrnehmung mit, die ein Event dieser Größenordnung tragen kann. Die offizielle Turnierkommunikation spricht selbst von einem neuen Kapitel auf internationaler Bühne und betont die Verbindung aus alpinem Ambiente und sportlichem Anspruch.

Kitzbühel als neue Bühne für großes Golf

Im Wintersport ist Kitzbühel längst eine Institution. Nun soll diese Energie auf den Golfsport übertragen werden. Genau dieser Gedanke verleiht den Austrian Alpine Open 2026 ihre besondere Spannung: Weltklasse-Golf in einer Kulisse, die bereits für andere Sportarten zu den legendärsten Europas zählt. Auch Kitzbühel Tourismus positioniert das Turnier entsprechend als Treffpunkt der internationalen Golfelite in der Bergwelt Tirols.

Der Austragungsort Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith wird auf der offiziellen Turnierseite als Anlage beschrieben, die alpine Atmosphäre, sportliche Ambition und gezielte infrastrukturelle Weiterentwicklung verbindet. Genau das macht den Platz zu einer glaubwürdigen Bühne für ein Tour-Event, das nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch überzeugen will.

Sepp Straka als starkes Signal für das Turnier

Ein echtes Ausrufezeichen ist die angekündigte Teilnahme von Sepp Straka. Dass Österreichs derzeit prominentester Golfprofi in Kitzbühel abschlägt, erhöht die Relevanz des Turniers noch einmal spürbar. Kitzbühel selbst nennt ihn als einen der Topspieler im Feld, Golf Post berichtete bereits 2025 über seine Zusage für die Austrian Alpine Open 2026.

Für Fans ist das mehr als nur ein bekannter Name. Straka steht für die internationale Sichtbarkeit des österreichischen Golfsports – und genau diese Sichtbarkeit braucht ein Turnier, das sich dauerhaft als alpines Premium-Event etablieren will.

Wie Partner wie Interwetten das Turnier begleiten

Seit dem Comeback der DP World Tour in Österreich 2025 ist Interwetten als offizieller Partner mit an Bord und begleitet die Entwicklung des Turniers auch 2026 weiter. Auf der Interwetten-Seite ordnet das Unternehmen sein Engagement als klares Statement für den Golfsport in Österreich ein; dort wird auch der Wechsel von Salzburg nach Tirol ausdrücklich als konsequente Weiterentwicklung beschrieben.

Den O-Ton dazu liefert Julian Zott, Head of Marketing & Brand Management bei Interwetten:

„Wir sind richtig stolz, seit 2025 beim Comeback der DP World Tour in Österreich mit den Austrian Alpine Open dabei zu sein. Ein Top Turnier in einer unschlagbaren Kulisse. Für uns ist das ein starkes Statement für den Golfsport in Österreich.“

Wer dazu mehr lesen möchte, findet weitere Hintergründe zur Partnerschaft von Interwetten mit den Austrian Alpine Open im aktuellen Beitrag des Unternehmens.

Exklusiv gewinnen:

2 VIP-Tickets für das Pro-Am der Austrian Alpine Open 2026

Für unsere Leserinnen und Leser gibt es passend dazu ein besonderes Highlight! Exklusiv Golfen verlost 2 VIP-Tickets für das offizielle Pro-Am der Austrian Alpine Open 2026 am 27. Mai 2026 in Kitzbühel.

Das Pro-Am gehört zu den exklusivsten Formaten rund um ein DP-World-Tour-Event: nah dran am Turniergeschehen, eingebettet in die alpine Kulisse Kitzbühels und mit jener besonderen Mischung aus Sport, Atmosphäre und internationalem Flair, die dieses Event so besonders macht.

So nehmt IHR/SIE am Gewinnspiel teil

Senden Sie einfach eine E-Mail an info@exklusiv-golfen.com und beantworten Sie darin die im Gewinnspielaufruf gestellte Frage:

Was fasziniert Sie am Pro-Am der Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel besonders – und warum sollten gerade Sie dieses exklusive Turniererlebnis gewinnen?

Teilnahmeschluss: 29. April 2026, 13:00 Uhr (MESZ)

Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung gebunden.

Zum Gewinn

Der Gewinn umfasst 2 VIP-Tickets für das offizielle Pro-Am der Austrian Alpine Open 2026 am 27. Mai 2026 in Kitzbühel. Die Tickets werden an 2 separate Gewinnerinnen oder Gewinner vergeben; jede gewinnende Person erhält 1 VIP-Ticket. Welche konkreten Leistungen vom Gewinn umfasst sind, richtet sich ausschließlich nach dem vom Ticketgeber bereitgestellten Leistungsumfang. Nicht enthalten sind insbesondere An- und Abreise, Übernachtung, Transfers, Versicherungen, Golf-Ausrüstung sowie sonstige persönliche Nebenkosten.

Datenschutz und Teilnahmebedingungen

Die im Rahmen des Gewinnspiels übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://www.exklusiv-golfen.de/gewinnspiel