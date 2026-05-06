Kitzbühel rüstet sich für Golf auf internationalem Top-Niveau. Wenn die Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel-Tirol Ende Mai die DP World Tour in die Tiroler Alpen bringen, steht nicht nur ein starkes Spielerfeld im Mittelpunkt, sondern auch ein Platz, der sichtbar auf Tour-Anspruch gebracht wurde.

Für Golfer ist genau das der spannendste Teil: Was wurde verändert? Welche Bahnen werden spielentscheidend? Und wie fühlt sich ein alpiner Platz an, wenn er nach DP-World-Tour-Standards vorbereitet wird?

Platz-Upgrade: Kitzbühel-Schwarzsee-Reith auf Tour-Niveau

Seit der Turniervergabe wurde der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith gezielt weiterentwickelt. Acht neue Abschläge, modellierte Fairways und fünf neue Fairway-Bunkerbereiche verändern das strategische Spiel. Dazu kommt eine deutlich angehobene Pflegequalität.

Während der Turnierwoche wird das Setup zusätzlich verschärft: engere Fairways, höheres Rough und exakt vorbereitete Grüns sollen den Profis höchste Präzision abverlangen. Begleitet wurde die Platzentwicklung vom Agronomy-Team der DP World Tour, das die Vorbereitungen laufend betreut und die Umbaumaßnahmen bereits im Herbst abgenommen hat.

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, bringt den Anspruch auf den Punkt: „Wir haben den Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith gezielt auf die Anforderungen eines DP World Tour Events ausgerichtet. Die Spieler erwartet ein Setup, das höchste Präzision verlangt – und unsere Gäste ein Turnier in einer Kulisse, die international ihresgleichen sucht.“

Die Schlüsselbahnen: Mausefalle, Höhenmeter und ein neues Finale

Besonders spannend wird es auf den Bahnen mit alpinem Charakter. Am fünften Loch, einem kurzen Par 3, müssen die Spieler 34 Höhenmeter bergab einkalkulieren. Bahn 6 wurde von einem Par 5 zu einem Par 4 umgebaut. Jetzt spielt es sich nun steil bergauf deutlich anspruchsvoller.

Zum Signature Hole könnte Loch 7 werden. Das Par 3, bekannt als „Mausefalle“, bietet den Blick auf Streif und Hahnenkamm – verlangt aber maximale Präzision. Wer hier zu viel Risiko nimmt, kann sich schnell Strafschläge einhandeln.

Auch das neue 18. Loch soll zum dramaturgischen Höhepunkt werden. Veranstalter Ali Al-Khaffaf beschreibt das Par 3 als bewusst spektakulär gesetzten Finalpunkt mit Stadionatmosphäre. Für Zuschauer bedeutet das: maximale Nähe zum Geschehen, viel Energie rund ums Grün und ein Schlussloch, das bis zum letzten Putt Spannung verspricht.

Neue temporäre Driving Range mit Blick auf den Wilden Kaiser

Auch abseits des Platzes wurde aufgerüstet. Für die Turnierwoche entsteht eine temporäre Driving Range mit rund 400 Metern Länge – laut Veranstalter eine der längsten auf der Tour. Der Blick auf den Wilden Kaiser dürfte sie zugleich zu einer der fotogensten Trainingsflächen im europäischen Turnierkalender machen.

Der Shortgame- und Trainingsbereich wurde so konzipiert, dass die Profis optimale Bedingungen vorfinden und Fans die Spieler aus nächster Nähe beim Training erleben können. Genau hier entsteht für viele Golfbegeisterte der besondere Reiz: nicht nur Turniergolf sehen, sondern auch Routine, Rhythmus und Vorbereitung der Topspieler hautnah beobachten.

Timetable: Das sollten Besucher wissen

Die Turnierwoche läuft vom 25. bis 31. Mai 2026. Das sportliche Hauptturnier der DP World Tour findet vom 28. bis 31. Mai 2026 statt. Laut Kitzbühel Tourismus startet Runde 1 am Donnerstag, 28. Mai, um 7:30 Uhr.

Bereits ab Montag, 25. Mai, ist ein Rahmenprogramm geplant – insbesondere für Kinder und Jugendliche. Gemeinsam mit dem Tiroler Golfverband sollen junge Golfer, aber auch Einsteiger ohne Golferfahrung, die ganze Woche über verschiedene Angebote erleben.

Österreichs Topspieler am Start

Für das heimische Publikum wird das Turnier besonders attraktiv: Die acht bestplatzierten österreichischen Spieler der Weltrangliste sollen in Kitzbühel abschlagen. Bereits bestätigt sind unter anderem Sepp Straka, Bernd Wiesberger und Local Hero Maximilian Steinlechner. Auch Lukas Nemecz, Niklas Regner, Christoph Bleier, Matthias Schwab und Timon Baltl werden im Pressetext als österreichische Starter genannt.

Ali Al-Khaffaf sieht darin ein starkes Zeichen für den Golfsport in Österreich: „Dass die besten österreichischen Spieler geschlossen bei den Austrian Alpine Open abschlagen, ist ein starkes Signal für den Golfsport in Österreich.“

Golf up Your Life: Warum Kitzbühel mehr als ein Turnier ist

Die Austrian Alpine Open verbinden Tour-Golf mit alpinem Lifestyle. Kitzbühel bringt dafür genau jene Mischung mit, die internationale Golfgäste suchen: sportliche Spannung, starke Hotellerie, Premium-Gastronomie, alpine Kulisse und kurze Wege in eine der traditionsreichsten Sportstädte der Alpen.

Für Golfer ist das Turnier deshalb mehr als ein Blick auf die Leaderboards. Es ist eine Einladung, Platzarchitektur, Tour-Setup und Spielerlebnis neu zu entdecken. Vor einer Kulisse, die zwischen Hahnenkamm, Wildem Kaiser und Kitzbüheler Gastlichkeit ihren ganz eigenen Reiz entfaltet.