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Austrian Alpine Open – Golf in Kitzbühl Schwarzsee

6 Tagen zurück European Open, Golfturniere, News, Österreich


Große Golfbühne am Schwarzsee zwischen Hahenkamm u. Wilder Kaiser

Kitzbühel ist eine Bühne wie keine andere – und jetzt bekommt der berühmteste Wintersportort Österreichs seine erste echte Golf-Hauptrolle. Die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel Tirol bringt die DP World Tour erstmals an den Golfplatz Kitzbühel Schwarzsee-Reith. Es ist mehr als ein Turnier.

2025 machte das Turnier seinen Einstand in Salzburg – der Golfclub Gut Altentann lieferte einen ordentlichen Rahmen, 18.000 Besucher kamen, Nicolai von Dellinghausen aus Deutschland holte den Titel. Doch ehrlich gesagt: Das Turnier stand ein wenig stiefmütterlich da. Eine schöne Anlage, viel Regen, gutes Golf, aber kein wirklicher Aufschrei. Kein Wow-Moment.

Das soll sich 2026 ändern. Golf Kitzbühel Schwarzsee ist keine Golfanlage mit Bergen im Hintergrund – Kitzbühel ist der Berg. Der Hahnenkamm, das Snow Polo, das Musikfestival, Tennis Generali Open – die Stadt hat eine genetische Prädisposition für Weltklasse-Events. Nun bekommt der Golf seinen Platz in diesem Kanon.

Golfclub Schwarzsee Kitzbühel

Das Clubhaus des Golfclub Schwarzsee · Photocredit: Kitzbühel Tourismus

Standortvergleich

Salzburg gegen Kitzbühel – eine ehrliche Einschätzung

Das Turnier wechselt im Zwei-Jahres-Rhythmus: Tirol (2026, 2028) und Salzburgerland (2025, 2027) teilen sich den Austrian Alpine Open. Eine kluge Konstruktion – auf dem Papier. In der Praxis aber dürfte Kitzbühel einen anderen Maßstab setzen.

Gut Altentann · Salzburg 2025
  • 📍 Schöne Anlage, aber kein Weltruf
  • 👥 18.000 Besucher – solide
  • 🏆 Sieger: N. von Dellinghausen
  • 📺 Gute TV-Bilder, wenig Ikonik
  • 🎭 Red Bull Airshow als Highlight
  • 📉 Eher dezentes Besucher-Echo
Schwarzsee-Reith · Kitzbühel 2026
  • ⛰️ Weltberühmte Marke, globaler Ruf
  • 👥 40.000 Besucher erwartet
  • 🎪 800 VIPs/Tag, Gala Night, ProAm
  • 📺 Alpinkulisse = Premium-TV
  • 🎯 Hahnenkamm-Atmosphäre im Sommer
  • 📈 Hohe Erwartungen, hoher Druck

🏗️ Turniersetup 2026

Golf Kitzbühel Schwarzsee – der Platz im DP World Tour Format

Abgeschlossene Adaptionen am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith für die DP World Tour

Für ein Turnier dieser Bedeutung mussten Fairways, Grüns und Abschlagbereiche den höchsten professionellen Anforderungen entsprechen. Der Platz wurde daher in Form, Pflege und Spielbarkeit umfassend optimiert – ohne seinen alpinen Charakter zu verlieren.

🏌️ Neue Champions-Abschläge

Behutsam ins bestehende Platzbild integriert:

  • → Loch 1
  • Loch 4 – Par 4 wird zu Par 3
  • → Loch 5
  • → Loch 6
  • → Loch 8
  • → Loch 13
  • Loch 14 & 17 – Doppelabschlag
⛳ Neue Fairway-Bunkerzonen

Zusätzliche Bunkerbereiche auf ausgewählten Fairways:

  • Loch 3
  • Loch 5
  • Loch 12
  • Loch 15
🎯 Erweiterter Übungsbereich

Neues Chipping-Green inklusive Übungsbunker – der Platz erfüllt damit alle Anforderungen eines DP World Tour Turnierplatzes auf höchstem Niveau.

Der Österreicher

Sepp Straka – Heimspiel auf Weltniveau

Es gibt bei diesem Turnier eine Geschichte, die alle anderen überstrahlt: Sepp Straka, Österreicher, PGA-Tour-Champion, Ryder-Cup-Sieger – spielt vor heimischem Publikum. Das ist keine Randnotiz. Das ist der emotionale Kern des Turniers.

SS
Sepp Straka

🇦🇹 Erster österreichischer Ryder-Cup-Sieger (2023)

In Rom 2023 spielte Straka eine entscheidende Rolle für Team Europa – der erste Österreicher, der je den Ryder Cup gewinnen durfte. 2022 schrieb er bereits Geschichte: Honda Classic, PGA Tour – erster österreichischer Sieg auf der größten Golftour der Welt. Und jetzt: Heimspiel in Kitzbühel.

🏆 Ryder Cup 2023Erster Österreicher – Team Europa siegt in Rom
🥇 Honda Classic 2022Erster PGA-Tour-Sieg eines Österreichers
🎽 Olympia Tokio 2021Österreichs Golf-Repräsentant
📊 Top-10 PGA TourKonstant auf höchstem Tour-Niveau

Eine seltene Gelegenheit für europäische Sport- und Golf-Fans: Sepp Straka live und hautnah in seiner Heimat Österreich zu erleben – auf einem Platz, der zu einer echten Probe für jeden Profi werden wird.

Programm

Die Turnierwoche auf einen Blick

Die Woche rund um die Austrian Alpine Open ist mehr als vier Turniertage. Sie beginnt bereits am Montag und endet – für die ganz Mutigen – am Montag darauf, beim „Play like the Pro’s“.

Mo, 25. Mai
Offizielle ProberundeErste Eindrücke – die Pros lernen den Platz kennen
Di, 26. Mai
Proberunde · Pressekonferenz · Gala Night„Tee Off in den Austrian Alps“ – Special Event · Exklusive Abendgala als Auftakt
Mi, 27. Mai
Official ProAm · ProAm Special DinnerGemeinsam mit DP World Tour Profis auf dem Platz
Do, 28. Mai
1. TurnierrundeDer Startschuss – 156 Profis im Wettbewerb
Fr, 29. Mai
2. Runde + Cut · Players PartyDie besten 65 Spieler und Geteilten kommen weiter
Sa, 30. Mai
3. Runde – Moving Day · CL Public ViewingDas Feld sortiert sich – wer will den Sieg?
So, 31. Mai
Finalrunde · Siegerehrung am 18. GrünDer Höhepunkt – wer wird Österreichs Champion 2026?
Mo, 1. Juni
Monday Special: Play like the Pro’sEinmaliges Erlebnis – selbst den Platz der Champions spielen
Der Schauplatz

Golf Kitzbühel Schwarzsee: Ein Schauplatz, der Events nicht veranstaltet – er ist das Event

Es gibt Orte, die Events tragen. Und es gibt Orte, die Events sind. Kitzbühel gehört zur zweiten Kategorie. Der Hahnenkamm im Januar ist Legende. Das Snow Polo im Winter ist Kult. Das Musikfestival im Sommer zieht ein internationales Publikum. Und jetzt: Golf am Schwarzsee im Mai.

⛷️Hahnenkamm-RennenDas härteste Skirennen der Welt – Kitzbühels DNA im Winter
🐎Snow Polo World CupWeltklasse-Polo am Schwarzsee – Elite trifft Tradition
🎵Musikfestival KitzbühelInternationale Topacts – Sommer, Berge, Musik

Was bedeutet das für das Golf-Turnier? Es bedeutet, dass Kitzbühel weiß, wie man Weltklasse-Events durchführt. Infrastruktur, Medien, Publikum, Atmosphäre – das ist keine Improvisation. Die Stadt hat ein Muskelgedächtnis für Spektakel.

Wer die Golfszene rund um Kitzbühel kennt, weiß: Die Region hat Tradition. Die Stanglwirt Golf Trophy – nur wenige Kilometer vom Schwarzsee entfernt – gilt seit Jahren als eines der begehrtesten Netzwerk-Turniere Tirols. Ein Ausnahmeturnier eines Ausnahmehotels. Auch 2026 sind wir dabei – Golf in der Region Kitzbühel hat eben mehr zu bieten als ein Turnier.

📅 Turnierrotation 2025–2028
🏔️2025

Gut Altentann
Salzburgerland
⛰️2026

Kitzbühel
Tirol
🏔️2027

Salzburgerland
(geplant)
⛰️2028

Kitzbühel
Tirol

FAQ

Die wichtigsten Fragen zur Austrian Alpine Open 2026

Wann findet die Austrian Alpine Open 2026 statt?
Die Turnierrunden sind vom 28. bis 31. Mai 2026. Die Woche beginnt bereits am 25. Mai mit der offiziellen Proberunde. Das ProAm findet am Mittwoch, 27. Mai statt.
Wo wird gespielt?
Austragungsort ist der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in Tirol – eine alpine Anlage mit direktem Blick auf das Kitzbüheler Horn und die umliegenden Berge.
Wie hoch ist das Preisgeld?
Das Gesamtpreisgeld beträgt USD 2,75 Millionen. Der Sieger erhält üblicherweise rund 15–16% des Gesamtpreisgeldes.
Spielt Sepp Straka mit?
Sepp Straka ist als heimischer Topstar nominiert. Als erster österreichischer Ryder-Cup-Sieger (2023) und PGA-Tour-Champion ist er das sportliche Aushängeschild des Turniers.
Wie viele Zuschauer werden erwartet?
8.000 bis 10.000 Besucher pro Turniertag, insgesamt rund 40.000. Zum Vergleich: 2025 in Salzburg waren es 18.000 über das gesamte Turnier.
In welchen Ländern wird übertragen?
Canal+, ServusTV und der Golf Channel übertragen live. Die DP World Tour ist in über 170 Ländern empfangbar, mit einem potenziellen Household Reach von über 541 Millionen.
Was ist das ProAm?
Das offizielle ProAm findet am Mittwoch, 27. Mai statt. Drei Amateure spielen gemeinsam mit einem DP World Tour Profi – das Highlight für Golffans und Unternehmer, buchbar über Hospitality-Pakete.
Wie wurde der Platz für das Turnier umgebaut?
Neue Champions-Abschläge an 7 Löchern (u.a. Loch 4: Par 4 wird Par 3), neue Fairway-Bunkerzonen an Loch 3, 5, 12 und 15, sowie ein neues Chipping-Green mit Übungsbunker.
Wer gewann die Austrian Alpine Open 2025?
Nicolai von Dellinghausen aus Deutschland gewann die Premiere in Salzburg (Gut Altentann) und sicherte sich den ersten Austrian Alpine Open Titel der Geschichte.
Was passiert nach Kitzbühel 2026?
Das Turnier kehrt 2027 ins Salzburgerland zurück, bevor Kitzbühel 2028 erneut Gastgeber ist. Die Rotation zwischen Tirol und Salzburgerland ist bis mindestens 2028 festgelegt.

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