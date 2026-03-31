Austrian Alpine Open – Golf in Kitzbühl Schwarzsee

Große Golfbühne am Schwarzsee zwischen Hahenkamm u. Wilder Kaiser
Kitzbühel ist eine Bühne wie keine andere – und jetzt bekommt der berühmteste Wintersportort Österreichs seine erste echte Golf-Hauptrolle. Die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel Tirol bringt die DP World Tour erstmals an den Golfplatz Kitzbühel Schwarzsee-Reith. Es ist mehr als ein Turnier.
2025 machte das Turnier seinen Einstand in Salzburg – der Golfclub Gut Altentann lieferte einen ordentlichen Rahmen, 18.000 Besucher kamen, Nicolai von Dellinghausen aus Deutschland holte den Titel. Doch ehrlich gesagt: Das Turnier stand ein wenig stiefmütterlich da. Eine schöne Anlage, viel Regen, gutes Golf, aber kein wirklicher Aufschrei. Kein Wow-Moment.
Das soll sich 2026 ändern. Golf Kitzbühel Schwarzsee ist keine Golfanlage mit Bergen im Hintergrund – Kitzbühel ist der Berg. Der Hahnenkamm, das Snow Polo, das Musikfestival, Tennis Generali Open – die Stadt hat eine genetische Prädisposition für Weltklasse-Events. Nun bekommt der Golf seinen Platz in diesem Kanon.
Salzburg gegen Kitzbühel – eine ehrliche Einschätzung
Das Turnier wechselt im Zwei-Jahres-Rhythmus: Tirol (2026, 2028) und Salzburgerland (2025, 2027) teilen sich den Austrian Alpine Open. Eine kluge Konstruktion – auf dem Papier. In der Praxis aber dürfte Kitzbühel einen anderen Maßstab setzen.
- 📍 Schöne Anlage, aber kein Weltruf
- 👥 18.000 Besucher – solide
- 🏆 Sieger: N. von Dellinghausen
- 📺 Gute TV-Bilder, wenig Ikonik
- 🎭 Red Bull Airshow als Highlight
- 📉 Eher dezentes Besucher-Echo
- ⛰️ Weltberühmte Marke, globaler Ruf
- 👥 40.000 Besucher erwartet
- 🎪 800 VIPs/Tag, Gala Night, ProAm
- 📺 Alpinkulisse = Premium-TV
- 🎯 Hahnenkamm-Atmosphäre im Sommer
- 📈 Hohe Erwartungen, hoher Druck
Golf Kitzbühel Schwarzsee – der Platz im DP World Tour Format
Abgeschlossene Adaptionen am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith für die DP World Tour
Für ein Turnier dieser Bedeutung mussten Fairways, Grüns und Abschlagbereiche den höchsten professionellen Anforderungen entsprechen. Der Platz wurde daher in Form, Pflege und Spielbarkeit umfassend optimiert – ohne seinen alpinen Charakter zu verlieren.
Behutsam ins bestehende Platzbild integriert:
- → Loch 1
- → Loch 4 – Par 4 wird zu Par 3
- → Loch 5
- → Loch 6
- → Loch 8
- → Loch 13
- → Loch 14 & 17 – Doppelabschlag
Zusätzliche Bunkerbereiche auf ausgewählten Fairways:
- Loch 3
- Loch 5
- Loch 12
- Loch 15
Neues Chipping-Green inklusive Übungsbunker – der Platz erfüllt damit alle Anforderungen eines DP World Tour Turnierplatzes auf höchstem Niveau.
Sepp Straka – Heimspiel auf Weltniveau
Es gibt bei diesem Turnier eine Geschichte, die alle anderen überstrahlt: Sepp Straka, Österreicher, PGA-Tour-Champion, Ryder-Cup-Sieger – spielt vor heimischem Publikum. Das ist keine Randnotiz. Das ist der emotionale Kern des Turniers.
In Rom 2023 spielte Straka eine entscheidende Rolle für Team Europa – der erste Österreicher, der je den Ryder Cup gewinnen durfte. 2022 schrieb er bereits Geschichte: Honda Classic, PGA Tour – erster österreichischer Sieg auf der größten Golftour der Welt. Und jetzt: Heimspiel in Kitzbühel.
Eine seltene Gelegenheit für europäische Sport- und Golf-Fans: Sepp Straka live und hautnah in seiner Heimat Österreich zu erleben – auf einem Platz, der zu einer echten Probe für jeden Profi werden wird.
Die Turnierwoche auf einen Blick
Die Woche rund um die Austrian Alpine Open ist mehr als vier Turniertage. Sie beginnt bereits am Montag und endet – für die ganz Mutigen – am Montag darauf, beim „Play like the Pro’s“.
Golf Kitzbühel Schwarzsee: Ein Schauplatz, der Events nicht veranstaltet – er ist das Event
Es gibt Orte, die Events tragen. Und es gibt Orte, die Events sind. Kitzbühel gehört zur zweiten Kategorie. Der Hahnenkamm im Januar ist Legende. Das Snow Polo im Winter ist Kult. Das Musikfestival im Sommer zieht ein internationales Publikum. Und jetzt: Golf am Schwarzsee im Mai.
Was bedeutet das für das Golf-Turnier? Es bedeutet, dass Kitzbühel weiß, wie man Weltklasse-Events durchführt. Infrastruktur, Medien, Publikum, Atmosphäre – das ist keine Improvisation. Die Stadt hat ein Muskelgedächtnis für Spektakel.
Wer die Golfszene rund um Kitzbühel kennt, weiß: Die Region hat Tradition. Die Stanglwirt Golf Trophy – nur wenige Kilometer vom Schwarzsee entfernt – gilt seit Jahren als eines der begehrtesten Netzwerk-Turniere Tirols. Ein Ausnahmeturnier eines Ausnahmehotels. Auch 2026 sind wir dabei – Golf in der Region Kitzbühel hat eben mehr zu bieten als ein Turnier.
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