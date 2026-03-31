Austrian Alpine Open – Golf in Kitzbühl Schwarzsee

Große Golfbühne am Schwarzsee zwischen Hahenkamm u. Wilder Kaiser

Kitzbühel ist eine Bühne wie keine andere – und jetzt bekommt der berühmteste Wintersportort Österreichs seine erste echte Golf-Hauptrolle. Die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel Tirol bringt die DP World Tour erstmals an den Golfplatz Kitzbühel Schwarzsee-Reith. Es ist mehr als ein Turnier.

2025 machte das Turnier seinen Einstand in Salzburg – der Golfclub Gut Altentann lieferte einen ordentlichen Rahmen, 18.000 Besucher kamen, Nicolai von Dellinghausen aus Deutschland holte den Titel. Doch ehrlich gesagt: Das Turnier stand ein wenig stiefmütterlich da. Eine schöne Anlage, viel Regen, gutes Golf, aber kein wirklicher Aufschrei. Kein Wow-Moment.

Das soll sich 2026 ändern. Golf Kitzbühel Schwarzsee ist keine Golfanlage mit Bergen im Hintergrund – Kitzbühel ist der Berg. Der Hahnenkamm, das Snow Polo, das Musikfestival, Tennis Generali Open – die Stadt hat eine genetische Prädisposition für Weltklasse-Events. Nun bekommt der Golf seinen Platz in diesem Kanon.

Das Clubhaus des Golfclub Schwarzsee · Photocredit: Kitzbühel Tourismus