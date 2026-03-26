Golfclubs sind längst mehr als Orte für Abschläge und Birdies. Gerade rund um München entwickeln sich viele Anlagen zunehmend zu Treffpunkten für Netzwerke, Unternehmerforen und besondere Begegnungen. Kein Wunder also, dass immer mehr Luxusmarken die Golfwelt als Plattform entdecken. Ein aktuelles Beispiel: die Partnerschaft zwischen Range Rover und The Leading Golf Clubs of Germany, die ganz aktuell in der Region über Avalon Premium Cars München unter anderem in Starnberg und Wörthsee sichtbar wird.

Range Rover kooperiert mit den Golfclubs Starnberg und Wörthsee – ein Beispiel für einen wachsenden Lifestyle-Trend

Für Luxusmarken sind Golfclubs heute weit mehr als klassische Sponsoring-Flächen. Sie bieten ein Umfeld, in dem Gespräche organisch entstehen, Produkte glaubwürdig erlebbar werden und Marken auf eine Zielgruppe treffen, die Qualität, Komfort und Stil schätzt. Genau hier setzt Range Rover an: Die Kooperation mit Leading Golf Clubs of Germany verbindet Mobilität mit einem Lebensstil, der Präzision, Design und persönliche Begegnungen in den Mittelpunkt stellt.

Mehr als Präsenz: konkrete Vorteile für Mitglieder

Besonders interessant ist, dass die Partnerschaft nicht bei Sichtbarkeit im Clubumfeld stehen bleibt. Mitglieder angeschlossener Leading Golf Clubs profitieren laut offizieller Benefits-Seite von attraktiven Einkaufskonditionen beim Erwerb eines neuen Range Rover über den nächstgelegenen Händler. Genau dieser Affinity-Ansatz macht die Kooperation relevant: Sie richtet sich nicht nur an ein passendes Publikum, sondern schafft einen konkreten Mehrwert für Clubmitglieder. Auch der Golfclub Wörthsee kommuniziert bereits Sonderkonditionen über Range Rover Avalon Premium Cars München.

„Die Golf-Clubs Starnberg und Wörthsee stehen – wie die Marke Range Rover – für den Anspruch, in allen Bereichen höchste Qualität und Perfektion zu erreichen“, erklärt Christian Uhrig, Head of Communications & Experiential Germany bei Jaguar Land Rover Deutschland.

Für Avalon Premium Cars München ist die Kooperation auch Ausdruck einer langjährigen Verbindung zum Golfsport in der Region.

„Avalon München und den Golfsport verbindet eine über Jahre gewachsene Beziehung“, sagt Geschäftsführer Christoph Grün. Mit dem 2025 eröffneten Standort in München Süd sei es nun möglich geworden, gleich zwei der renommierten Golfclubs in Oberbayern als Partner zu gewinnen.

Talks, Training und Austausch auf Clubniveau

Dazu kommen Formate, die deutlich über klassische Fahrzeugpräsentationen hinausgehen. In den Range Rover LIVE Veranstaltungen stehen Themen wie Training, Athletik, Wettkampfnähe und Saisonvorbereitung im Fokus. Für den Golfclub Starnberg ist ein entsprechendes Event über Land Rover LIVE dokumentiert; dort wird unter anderem ein exklusiver Vortrag zum modernen Golftraining angekündigt. Solche Formate unterstreichen, dass die Partnerschaft stärker auf Inhalte und Austausch setzt als auf reine Markeninszenierung.

Starnberg und Wörthsee als passende Kulisse

Dass die Kooperation gerade in Starnberg und Wörthsee greift, passt zur Region. Beide Clubs zählen zu den renommierten Adressen im Münchner Umland und stehen für ein Umfeld, in dem Golf, Business und gehobener Lifestyle eng zusammenfinden. Avalon Premium Cars München Süd tritt dabei als regionaler Vertragspartner für Range Rover auf und bindet die Kooperation an einen konkreten Standort in der Stadt.

Ein Trend, der weitergeht

Die Partnerschaft zwischen Range Rover und The Leading Golf Clubs of Germany steht exemplarisch für eine Entwicklung, die der Golfsport seit einiger Zeit erlebt: Clubmitgliedschaften werden zunehmend auch über exklusive Services, Talks und Erlebnisformate definiert. Wenn Mitglieder nicht nur Fahrzeuge im Club sehen, sondern Zugang zu Sonderkonditionen, Vortragsabenden und ausgewählten Marken-Events erhalten, entsteht aus Sponsoring ein echtes Lifestyle-Angebot.

Darüber hinaus können Mitglieder der Leading Golf Clubs an ausgewählten Veranstaltungen der Marke teilnehmen, darunter internationale Fahrerlebnisse oder kleinere Networking-Events.