Ein Major mit besonderer DNA

Wenn die besten Spieler der Welt bei der PGA Championship 2026 im Aronimink Golf Club diese Woche (14. bis 17. Mai 2026) abschlagen, geht es nicht nur um die Wanamaker Trophy. Es geht auch um eine besondere Tradition im professionellen Golf. Neben Major-Siegern, Ryder-Cup-Stars und Tour-Champions stehen auch 20 PGA of America Golf Professionals im Feld. Es sind jene Pros, die sonst unterrichten, Clubmitglieder betreuen, Pro-Shops führen und Golfanlagen prägen. Bei der PGA Championship bekommen sie die Bühne eines Majors. Genau das unterscheidet dieses Turnier von vielen anderen großen Golfereignissen.

Club-Professionals im Rampenlicht

Die 20 Spieler haben sich über die PGA Professional Championship qualifiziert. Diese fand Ende April 2026 in Bandon Dunes statt. Die besten 20 dieses Turniers verdienten sich ihren Startplatz bei der 108. PGA Championship.

Angeführt wird das Team von Jesse Droemer. Der Teaching Professional aus Texas gewann die PGA Professional Championship 2026 und startet nun zum dritten Mal bei der PGA Championship. Für ihn und seine Kollegen ist Aronimink mehr als ein Turnierort. Es ist die seltene Chance, sich auf der größten Bühne mit der absoluten Weltklasse zu messen.

Warum diese Geschichte Golfer berührt

Fast jeder Golfer kennt die Bedeutung eines guten Pros. Sie korrigieren den Griff. ehen kleine Fehler im Schwung. Sie erklären, beruhigen und motivieren. Oft sind sie die Menschen, die eine Golfkarriere überhaupt erst möglich machen.

Genau diese Club-Professionals stehen nun selbst im Mittelpunkt. Für eine Woche tauschen sie Trainingsstunden, Clubturniere und Mitgliedertermine gegen Major-Druck, TV-Kameras und volle Fairways.

Das macht die Geschichte so sympathisch. Sie erinnert daran, dass Golf nicht nur von Stars lebt. Golf lebt auch von den Menschen, die den Sport täglich weitergeben.

Michael Block: Der bekannteste Club-Pro ist wieder dabei

Der prominenteste Name im Corebridge Financial Team ist Michael Block. Der Head Golf Professional aus Kalifornien wurde 2023 bei der PGA Championship in Oak Hill zur Kultfigur.

Damals spielte er sich mit großer Lockerheit in die Herzen der Fans. Sein Hole-in-One am 15. Loch, gespielt in der Finalrunde an der Seite von Rory McIlroy, wurde zu einem der emotionalsten Golfmomente des Jahres. Am Ende belegte Block Rang 15.

2026 ist Block erneut dabei. Laut PGA Championship ist es bereits seine achte Teilnahme an diesem Major. Damit bringt er von allen 20 Club-Professionals die größte PGA-Championship-Erfahrung mit.

Debütanten mit großen Träumen

Sieben Mitglieder des Teams geben 2026 ihr Debüt bei der PGA Championship. Dazu gehören unter anderem Zach Haynes, Garrett Sapp, Bryce Fisher, Francisco Bide, Chris Gabriele, Derek Berg und Paul McClure.

Besonders charmant ist die Geschichte von Chris Gabriele. Der Head Golf Professional aus New York sicherte sich seinen Platz im Major-Feld mit einem Eagle am 72. Loch der PGA Professional Championship. Nun steht er erstmals bei einem Major am Abschlag. Solche Geschichten machen den Reiz der PGA Championship aus. Sie zeigen, wie nah Traum und Alltag im Golf manchmal beieinanderliegen.

Aronimink: Eine Bühne mit Geschichte

Die PGA Championship 2026 findet vom 14. bis 17. Mai 2026 im Aronimink Golf Club in Newtown Square, Pennsylvania, statt. Der traditionsreiche Platz war bereits 1962 Austragungsort der PGA Championship. Damals gewann Gary Player.

Aronimink gilt als klassischer amerikanischer Championship Course. Für die Club-Professionals bedeutet das eine enorme Aufgabe. Sie treffen auf ein Feld mit den besten Spielern der Welt und auf einen Platz, der jede Schwäche offenlegt.

Mehr als eine Außenseitergeschichte

Natürlich gehen die Club-Pros nicht als Favoriten ins Turnier. Doch genau darum geht es nicht. Ihre Teilnahme erzählt eine andere Seite des Golfsports. Sie steht für Handwerk. Für Unterricht und Clubkultur. Außerdem für jene Professionalität, die nicht immer im Rampenlicht stattfindet, aber den Sport an der Basis trägt.

Wenn einer von ihnen den Cut schafft, wird daraus eine große Geschichte. Wenn nicht, bleibt die Teilnahme dennoch ein Meilenstein. Denn wer sich als Club-Pro für ein Major qualifiziert, hat bereits Außergewöhnliches geleistet.

Für was diese 20 Pros wichtig sind

Die PGA Championship 2026 ist ein Major der Weltstars. Aber sie ist auch ein Major der Golflehrer, Club-Professionals und stillen Macher des Sports. Die 20 PGA of America Golf Professionals im Feld erinnern daran, was Golf im Kern ausmacht. Es geht um Können, Geduld, Leidenschaft und die tägliche Arbeit am Spiel. Für Exklusiv Golfen ist genau das die schönste Perspektive: Golf up Your Life bedeutet nicht nur, große Namen zu feiern. Es bedeutet auch, jene Menschen zu würdigen, die Golf jeden Tag besser machen.