Der Öschberghof wird Teil der Severin*s Hotels & Resorts

Der Öschberghof in Donaueschingen gehört künftig zu den Severin*s Hotels & Resorts. Damit erweitert die Hotelgruppe ihr Portfolio um eine Destination, die wie kaum ein anderes Resort in Deutschland Golf, Kulinarik, Wellness und Business auf exklusivem Niveau verbindet. Der etablierte Name, die Werte und die Philosophie des Hauses bleiben bestehen. Auch die operative Kontinuität ist gesichert: Michael Artner wird den Öschberghof weiterhin führen und das Resort als Gastgeber innerhalb der Severin*s Hotels & Resorts weiterentwickeln. Die Eckdaten des Resorts – darunter 128 Zimmer und Suiten, eine 45-Loch-Golfanlage, ein 5.500 Quadratmeter großer Spa- und Fitnessbereich sowie fünf Restaurants – werden auch in aktuellen Branchenmeldungen bestätigt.

Golfdestination mit internationalem Anspruch

Für Golfer ist der Öschberghof längst mehr als ein Hotel mit angeschlossenem Platz. Die 45-Loch-Golfanlage auf drei Plätzen macht das Resort zu einer der spannendsten Golfadressen im Süden Deutschlands. Zwischen Schwarzwald, Schweiz und Bodensee gelegen, verbindet die Anlage sportliche Vielfalt mit der Ruhe einer weitläufigen Resortlandschaft. Der Öschberghof selbst beschreibt sein Golfangebot als exklusives Golferlebnis mit drei Plätzen, Trainingsmöglichkeiten und 5-Sterne-Superior-Komfort.

Diese Kombination aus sportlicher Qualität, landschaftlicher Großzügigkeit und Hotellerie auf Spitzenniveau passt ideal zur DNA von Severin*s Hotels & Resorts: individuelle Destinationen mit eigener Handschrift, persönlicher Gastlichkeit und einem klaren Verständnis von Luxus.

Was den Öschberghof besonders macht, ist nicht allein seine Größe, sondern die Balance aus Weite, Privatsphäre und Persönlichkeit. 128 Zimmer und Suiten, ein großzügiger Spa- und Fitnessbereich, ein eigenes Tagungszentrum und mehrere gastronomische Konzepte schaffen ein Resorterlebnis, das gleichermaßen Urlauber, Unternehmer und anspruchsvolle Golfer anspricht.

Kulinarischer Höhepunkt ist das ÖSCH NOIR, das mit zwei MICHELIN Sternen ausgezeichnet ist. Auf der Website des Hauses wird Küchenchef Manuel Ulrich als Zwei-Sterne-Koch des ÖSCH NOIR genannt. Damit bleibt der Öschberghof auch abseits der Fairways eine Adresse für Gäste, die Exzellenz nicht inszeniert, sondern selbstverständlich erwarten.

Kontinuität unter neuer Zugehörigkeit

Die Integration in die Severins Hotels & Resorts bedeutet keinen Bruch, sondern eine behutsame Weiterentwicklung. Der Öschberghof bleibt Öschberghof – mit seinem Namen, seiner Haltung und seinem gewachsenen Charakter. Zugleich wird er Teil einer Hotelgruppe, die bereits mit Standorten auf Sylt und in Lech für exklusive Rückzugsorte steht. Am Tegernsee ist ein weiteres Severins Resort & Spa in Rottach-Egern angekündigt. In München gibt es das LOUIS Hotel als Boutique-Stadt-Hotel direkt am Viktualienmarkt.

„Der Öschberghof bringt alles mit, wofür die Severins Hotels & Resorts stehen: Exzellenz, Gastfreundschaft und einen außergewöhnlich hohen Qualitätsanspruch. Für uns ist er nicht einfach ein weiteres Hotel im Portfolio, sondern eine Destination, die die Marke Severins Hotels & Resorts auf sehr natürliche Weise erweitert. Unser Ziel ist es, die Philosophie des Öschberghofs zu bewahren und zugleich die gemeinsamen Werte und den Qualitätsanspruch innerhalb der Gruppe weiter zu stärken“, sagt Kurt Zech, Vorstandsvorsitzender der Zech Group.

Bekenntnis zum Standort Donaueschingen

Der Erwerb von Grundstück und Immobilie durch die Familienstiftung der Familie Zech ist zugleich ein langfristiges Bekenntnis zum Standort Donaueschingen. Branchenmedien berichten, dass der laufende Betrieb ohne Unterbrechung fortgeführt werden soll und Michael Artner weiterhin für Kontinuität und Entwicklung des Hauses steht.

Für die Golfwelt ist diese Nachricht mehr als eine klassische Hotelübernahme. Sie zeigt, dass exklusive Golfresorts mit starker Identität und hoher Aufenthaltsqualität weiterhin zu den begehrtesten Destinationen im deutschsprachigen Raum gehören. Der Öschberghof bringt dafür alles mit: sportliche Substanz, kulinarische Strahlkraft, Spa-Kompetenz und jene entspannte Souveränität, die echte Luxusorte auszeichnet.