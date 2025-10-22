Warum das erste Fairmont Resort Spaniens ein Hotspot für golfspielende Genießer werden könnte

San Roque, Costa del Sol. Wenn der Winter in Europa Einzug hält, beginnt in Andalusien die Hochsaison für alle, die Sonne, Stil und Sport verbinden wollen. Das neue Fairmont La Hacienda Costa del Sol vereint elegantes Golfambiente, kulinarischen Hochgenuss und Spa-Wellness – für anspruchsvolle Reisende mit Sinn für das Besondere.

Ambiente & Architektur

Im Herzen der sonnenverwöhnten Region San Roque präsentiert sich das erste Fairmont Resort Spaniens als stilvolles Hideaway. Eingebettet zwischen dem Mittelmeer und der Sierra spielt man einige Bahnen am Meer. Das Design des in der Branche sehr bekannten Studio Ibu vereint natürliche Materialien, klare Linien und handwerkliche Texturen zu einer Atmosphäre zeitloser Raffinesse. Die 153 Zimmer, Suiten und 47 private Villen öffnen sich zur Weite der Küste – gestaltet in Farbwelten, die die Landschaft reflektieren.

Das Golf-Erlebnis

Gleich zwei Championship-Plätze für das einzige Resort der Region. Dabei bietet Fairmont La Hacienda Zugang zu einem Links Course, dem „La Hacienda Links Golf“ – mit spektakulären Ausblicken bis nach Gibraltar. Dazu gesellt sich der „Heathland Course“, der mit sanften Hügeln und mediterraner Vegetation punktet.

Ein weiteres Highlight sind die maßgeschneiderten Programme in der hauseigenen Golf Academy. Moderne Trainingsmethoden wie Sunset-Lessons, Equipment der Spitzenklasse und internationale Turniere. Für CEOs und Vielspieler ein idealer Rückzugsort zum Networken.

Kulinarik & Co

Feine Küche trifft auf lokale Authentizität: Im Signature Restaurant Dalmar interpretiert Zwei-Sterne-Koch Benito Gómez die Aromen Andalusiens neu. Weitere vier Restaurants sorgen für kulinarische Vielfalt – von mediterran-leicht bis abends elegant. Das Konzept: lokal inspiriert, international veredelt.

Wellness mit Weitblick

Mit 1.800 m² Spa-Fläche setzt das Resort neue Maßstäbe in Sachen ganzheitlicher Entspannung. Die Philosophie folgt den Elementen: Wechselbäder, Schneefontäne, Dampfbäder und Panoramablick auf Meer und Berge. Yoga-Retreats im Freien, Treatments mit 111SKIN oder Bastien Gonzalez, sowie Signature-Rituale („Detox“, „Energize“, „Restore“) machen das Spa zu einem Ort innerer Balance.

Fazit für anspruchsvolle Reisende

Fairmont La Hacienda Costa del Sol ist mehr als ein Hotel – es ist ein Rückzugsort für Menschen, die auf dem Golfplatz entspannen, im Spa regenerieren und dabei das südländische Lebensgefühl auf luxuriöse Weise zelebrieren. Ein ideales Ziel für CEOs, Ästheten und Golf-Enthusiasten – besonders in der Wintersaison.

Kurz gesagt: Fairmont La Hacienda steht für authentischen Luxus, ganzjähriges Golfvergnügen und Spa-Wellness mit Meerblick – ein exklusiver Ort für alle, die Lifestyle neu definieren.

Anmerkung der Redaktion: Die Costa del Sol ist uns vertraut – das neue Fairmont Resort kennen wir bislang nur aus offizieller Perspektive. Doch erste Eindrücke zeigen: Hier entsteht ein Ort, der Aufmerksamkeit verdient.