Ein Meilenstein für die Golfwelt

Wenn am 6. November das Abu Dhabi HSBC Championship die DP World Tour Play-Offs einläutet, geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen – sondern auch um ein historisches Statement für Nachhaltigkeit im Golfsport.

Erstmals in der Geschichte der Rolex Series werden 2025 alle fünf Austragungsorte der prestigeträchtigen Turnierreihe auf GEO Certified®-Golfplätzen gespielt. Ein starkes Zeichen für verantwortungsbewussten Spitzensport – und ein wichtiger Schritt im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative Golf for Good der DP World Tour.

Nachhaltigkeit mit System – was bedeutet GEO Certified®?

Die Zertifizierung „GEO Certified®“ wird von der unabhängigen GEO Sustainable Golf Foundation vergeben. Sie gilt als internationaler Maßstab für Nachhaltigkeit im Golfsport. Bewertet werden Golfanlagen anhand von vier übergeordneten Kriterien:

Natur & Pflege von Grünflächen

Ressourcenschonung

Klimaschutz

Engagement für Mitarbeiter und Gemeinschaft

Dazu kommen zwölf konkrete Aktionsfelder – von Biodiversität über Wasserverbrauch bis hin zur sozialen Verantwortung. Besonders wichtig: Die Bewertung erfolgt unabhängig und extern geprüft – und bezieht sowohl aktuelle Maßnahmen als auch Pläne zur Weiterentwicklung ein.

Yas Links Abu Dhabi – das letzte Puzzlestück

Mit dem Yas Links Abu Dhabi wurde Anfang 2025 auch der letzte Austragungsort der Rolex Series offiziell GEO-zertifiziert. Damit erfüllt nun jeder Platz der diesjährigen Rolex Series die höchsten Standards im Bereich Umwelt- und Ressourcenschutz.

Das Golfresort überzeugte u. a. durch:

die Nutzung von aufbereitetem Abwasser zur Bewässerung

die Renaturierung von Dünen- und Mangrovenlandschaften

den Einsatz intelligenter Bewässerungstechnologien

aktiven Artenschutz und Biodiversitätsmanagement

Grüne Spitzenklasse: Die Austragungsorte der Rolex Series

Bereits zertifiziert und erfolgreich ausgetragen:

Hero Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club

Genesis Scottish Open – The Renaissance Club

BMW PGA Championship – Wentworth Club

Abschließend folgen nun:

Abu Dhabi HSBC Championship – Yas Links Abu Dhabi

DP World Tour Championship – Jumeirah Golf Estates

Statements von den Verantwortlichen

Maria Grandinetti Milton, Director of Sustainability der DP World Tour zu GEO Certified:

„Alle fünf Rolex Series Events 2025 finden auf GEO-zertifizierten Anlagen statt – ein starkes Zeichen unserer Tour und unserer Partner. Die Rolex Series steht für höchste sportliche und ethische Standards. Dass unsere exklusivsten Turniere nun auch in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich sind, bestätigt unseren Weg: Golf als Motor für positiven Wandel.“

Corey Finn, Agronomie-Direktor Viya Golf:

„GEO Certified® zu werden, war ein Meilenstein für unser Team. Doch erst die Rolle als Gastgeber eines Rolex-Series-Turniers macht unsere Arbeit greifbar – wir zeigen, dass Championship Golf und Umweltschutz sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig stärken.“

Carole Kerrey, GEO Foundation:

„Diese Austragungsorte sind Vorbilder. Ob große Meisterschaft oder kleiner Community-Platz – jeder Golfclub hat die Verantwortung und die Möglichkeit, einen Beitrag für Natur, Klima und Gesellschaft zu leisten.“

Green Golf – auch im Eventbereich

Die Veranstalter des Abu Dhabi HSBC Championship setzen 2025 erneut Maßstäbe:

120 Solarpaneele und neue Speicherbatterien senken den Dieselverbrauch signifikant

Mobile Wasserstationen ersetzen über 60.000 Einwegflaschen

Ein Anaerob-Vergärer verarbeitet Speiseabfälle emissionsarm

Ein Zeichen, dass Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Platz, sondern auch rund ums Event gelebt wird.

GEO Certified und Golfclubs

Auch wenn GEO Certified heute als Goldstandard gilt, bleibt die Umsetzung für kleinere Clubs oft kostenintensiv. Wenn Ihr wollte, recherchieren wir einmal genau, wie hoch die Kosten für eine Zertifizierung sein können! ca. 20.000 € sollte man einkalkulieren. Für die Zertifizierung bezahlt man je nach Größe des Clubs ab 2.000 €, allerdings muss diese Zertifizierung nach ein paar Jahren erneut wiederholt werden. Was sich hierbei jeder Golfclub fragen sollte: