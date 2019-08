Welches Land hat die meisten Golfplätze in Europa? Tatsächlich befinden sich 78% des weltweiten Angebots an Golfplätzen in nur zehn Ländern: den Vereinigten Staaten, Japan, Kanada, England, Australien, Deutschland, Frankreich, der Republik Korea, Schweden und Schottland. Interessanterweise hat Europa den zweitgrößten regionalen Anteil mit 23% der Weltgesamtmenge. Welches Land hat die meisten Golfer in Europa? England ist definitiv das Golfland Nummer Eins mit sage und schreibe 2.270 Golfplätzen!

Wenn man sich die Statistiken ansieht, wird schnell klar, dass Europa ein Golfparadies ist. Auf dem ganzen Kontinent gibt es nicht weniger als 8.940 Golfplätze, das sind 125.268 Golflöcher! Der englische Golfshop golfsupport.com enthüllte natürlich ganz stolz, das seine Businessheimat England auch das Golfland Nummer Eins in Europa ist. Nicht dicht gefolgt von Deutschland mit nur der Hälfte an Golfplätzen wie England.

Gefolgt von Frankreich (804), Schweden (662) und Schottland mit 614 Golfplätzen. Spanien belegt mit 497 Golfplätzen den 6. Platz, Irland mit 494 etwas weniger.

Dänemark (346), die Niederlande (330) und Italien mit 321 Golfplätzen runden die Top 10 der größten Golfländer Europas ab. Statistiken bringen natürlich auch viele andere Fakten ans Tageslicht. Welches Land die meisten Golfer hat wird dem Land entgegen gesetzt, welches mit der geringsten Anzahl an Golfplätzen in die Statistik eingeht.

Europa und Golf: Länder mit wenig Golfplätzen

In den unteren 5 kommt Bosnien und Herzegowina (2), Serbien (2), Weißrussland (2) und Malta mit nur 1 Golfplatz. Das macht die Statistik von Europa dennoch nicht kaputt, denn erfreulich ist, dass Europa in Bezug auf die Golfentwicklung mit 151 neuen Golfplätzen in 28 Ländern der am stärksten frequentierte Kontinent ist.