Maui Jim: Jetzt European Tour Ausrüster

Zu den Botschaftern der Marke Maui Jim gehören Sportler aus aller Welt, darunter Weltklasse-Golfspieler wie Miguel Angel Jimenez, Robert Karlsson, Renato Paratore und – neu dabei – Jorge Campillo. Bis dato tragen Sportprofis wie Windsurfer Vincent Langer oder Tennisspielerin Sabine Lisicki die modischen Sonnenbrillen mit der PolarizedPlus2-Technologie, mit welcher das hawaiianische Sonnenbrillen-Unternehmen ‚Maui Jim‘ den Sonnenbrillenmarkt revolutionierte. Die Firmengeschichte liest sich wie die amerikanische Geschichte vom ‚Tellerwäscher zum Millionär‘. Nach Läufern, Mountainbikern, Tennisspielern nimmt man seit 2013 verstärkt die Golfer ins Visier. Jetzt rüstet Maui Jim sogar die European Tour aus!

‚Es ist ein phänomenaler Meilenstein für Maui Jim, der offizielle Brillenausrüster der European Tour zu werden. Wir können es kaum erwarten, sie in unserer Familie willkommen zu heißen. Es wird uns eine Ehre sein, mit den Spielern, Mitarbeitern und Golf-Begeisterten zusammenzuarbeiten und ihnen unseren Aloha-Spirit näherzubringen“, sagt Martijn Van Eerde, Marketing Director für Europa.

Maui Jim History

Vor mehr als 30 Jahren wurden Maui Jim Sonnenbrillen erfunden, um vor den Strahlen der hawaiianischen Sonne zu schützen. Sie filtern 100 Prozent der schädlichen UV-Strahlung und reduzieren 99,9 Prozent der Blendung von oben, unten und hinter jeder Linse. Die PolarizedPlus2®-Gläser von Maui Jim erhöhen die besonders im Golfsport wichtige Konturenschärfe und Tiefenwahrnehmung und sind in einer großen Auswahl von Sport- und Freizeitfassungen für Männer und Frauen erhältlich.

Die Gläser sind in vier verschiedenen Linsenmaterialien und -farben (plus vier gespiegelten Optionen) erhältlich, um die Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu verbessern. Das hawaiianische Unternehmen ist das einzige, das drei seltene Erden und weitere Behandlungen zum Weißabgleich der Gläser verwendet und so Echtfarbigkeit erreicht. Alle Maui Jim Sonnenbrillen sind von der Skin Cancer Foundation als wirksamer UV-Filter für die Augen und die umgebende Haut empfohlen. Fünf Gründe, warum Sonne so schädlich für Golfer ist!