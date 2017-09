Martin Kaymer geht unter die Golfturnier-Ausrichter

Am Donnerstag lud Martin Kaymer ca. 150 Gäste zum Charity-Turnier zu Gunsten seiner Helianthus Stiftung in seinen Heimatclub Mettmann ein. Ein BMW i8 für drei Monate war der besondere Hole-in-One-Preis bei der „Beat the Pro“-Challenge am neunten Loch. Dort trat Kaymer, zu dessen bisherigen Erfolgen als Pro unter anderen zwei Major-Siege zählen, gegen die Teilnehmer an.

Da es dabei keinem Spieler gelang, auf dem Par 3 mit einem Schlag einzulochen, wurde der ‚BMW i8 Rent a Car‘ zum Hauptpreis bei der Charity-Verlosung am Abend. Der zweite BMW Preis kam bei den Golfturnier-Teilnehmern noch besser an, war dieser nicht zeitlich limitiert: ein Pro-Am-Startplatz bei der BMW International Open 2018 (21. bis 24. Juni 2018 in Pulheim (GER)!). Dort treten im kommenden Jahr bereits zum 30. Mal einige der besten Golf-Pros der Welt an.

Seit Martin Kaymer nicht mehr Markenbotschafter für Mercedes ist, verrät er auch, was er privat fährt. Mit einem BMW X5 M ist der Rheinländer auf den deutschen Straßen unterwegs. ‚Es war ein toller Tag, und ich bin stolz darauf, dass ich mit meinem Turnier in meine Heimat zurückgekommen bin. Ich hatte in meinem Leben viel Glück, und mit meiner Stiftung möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich möchte benachteiligten Kindern und Jugendlichen Träume, Chancen und Perspektiven aufzeigen. Eine große Rolle spielt dabei der Sport, denn er verbindet und vermittelt uns Werte für das Leben. Diese Unterstützung der Kinder und ihrer Familien liegt mir sehr am Herzen. Ein Event wie dieses Charity-Turnier hilft uns dabei, Gutes zu bewirken.‘

Helianthus Stiftung von MK

Die ‚Martin Kaymer Helianthus Stiftung‘ unterteilt sich in vier Bereiche: die Förderung der Jugendhilfe, die Förderung der Erziehung und Bildung, die Förderung des Sports sowie die Unterstützung von wirtschaftlich und persönlich hilfsbedürftigen Kindern. Wieviel letztendlich am Turniertag für die Stiftung zusammen gekommen sind, hat BMW in ihrer Pressemitteilung nicht erwähnt.