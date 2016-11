Eagles Präsidenten Golfcup 2016 in Andalusien: Die EAGLES rufen, die Stars kommen! Anfang November traf man sich wieder zum Hermes EAGLES Präsidenten Golf Cup. Ein großer Teil der 400 Promis flogen aus München mit einer Charter-Maschine zum Golfen, Geld verteilen und Party feiern! Vier Tage Ausnahmezustand im Hipotel Sensimar Playa La Barrosa in Chiclana de la Frontera in Andalusien. Ferienstimmung meets Charity.

Was das Besondere an seinen EAGLES ist? Für Präsident Frank Fleschenberg (68) ganz klar: ‚Die familiäre Atmosphäre!‘ Und natürlich das große Herz. Hanjo Schneider, Vorstand des Hauptsponsors Hermes, ergänzt: ‚Menschen, die mehr schultern können, sollten auch mehr Verantwortung übernehmen.‘ Warum viele Geschäftsleute – und eben auch beherzte Spenden-Sammler – golfen? Auma Obama, die nach eigenen Angaben für die EAGLES ‚angefangen hat zu versuchen‘ Golf zu spielen – erklärt’s: ‚Man sieht beim Golf die menschliche Seite der Mitspieler, die Fassade fällt. Man lernt die Leute hinter dem Geld kennen. Und bei den EAGLES sind alle wunderbar und warmherzig.‘

Déchà-vu für Til Schweiger: Er traf auf seinem Banknachbarn aus der Schulzeit, EAGLE Detlef Goss (54). Zwar golft Til Schweiger noch nicht, aber es könnte noch werden: ‚Er war schon damals in der Schule eine coole Socke!‘

Gut gelaunt und schlichtweg begeistert von der Veranstaltung stürmt Ralf Moeller, der das erste Mal dabei war, auf die Bühne und greift zum Mikrofon: ‚Der Wahnsinn. Sowas habe ich nicht erwartet.‘

Auf Golfplatz und Bühne: Peter Kraus ist schon seit vielen Jahren Mitglied der EAGLES – und darum für den guten Zweck zu allem bereit. Selbst zu einem Spontan-Konzert – inklusive seines legendären Hüftschwungs. Der Rock’n’Roller zeigte auf der Bühne die Energie eines Zwanzigjährigen!

Comedian Oliver Pocher (bekam einen Scheck für die integrative Sophie-Scholl-Schule in Bad Nauheim) traf ausgerechnet auf sein liebstes Lästeropfer Boris Becker. Klingelt es jetzt bei Euch? Die Ex von Ex … und verrät: ‚Bei uns ist alles entspannt!‘

Das Spenden-Ergebnis des Hermes EAGLES Präsidenten Golf Cups 2016: 650.000 Euro. Zu den Spendenerlösen tragen maßgeblich Hauptsponsor Hermes Europe, CAMP DAVID, OKAL, Erlbau, sowie Cabero bei.

Eagles Präsidenten Golfcup Gästeliste

Barbara Meier düste direkt vom Flieger zum Golfplatz (Schnupperkurs mit Ex-Golfpro Tino Schuster), Mario Basler, Grace Capristo, Howard Carpendale, Gesine Cukrowski, Gerhard Delling, Marianne & Michael Hartel, Wolke Hegenbarth, Anke Huber, Claudia Jung, Wolfgang Kubicki, Peter Kraus, Joachim Llambi, Marie-Luise Marjan, Nina und Julia Meise, Rosi Mittermeier, Ralf Moeller, Michael Roll, Kriemhild Siegel, Elmar Wepper, u.v.m.