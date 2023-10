Erstes Profiturnier auf Tiger Woods designten Golfcourse in Mexico

Die 17. Ausgabe der World Wide Technology Championship der PGA TOUR findet auf dem von Golflegende Tiger Woods gestalteten El Cardonal Golfcourse statt. Das Diamante Resort in Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexiko, zählt zu den exklusiven Golfadressen im Land. Der Austragungsort bietet einen atemberaubenden Blick auf den Pazifik und den Golf von Kalifornien.

Golfsport in Mexico

Das Resort Diamante ist Turnier Austragungsort und liegt direkt an der Pazifikküste von Cabo San Lucas. Gleich mit zwei Meisterschaftsplätzen. Der von Tiger Woods gestaltete El Cardonal wurde von alten Golfplätzen im Süden Kaliforniens inspiriert. Dieser Austragungsort bietet eine beeindruckende Kulisse für das Turnier.

Der Tiger Woods Platz verfügt über großzügige Fairways, taktisch platzierte Bunker und anspruchsvolle Grüns. Golfer werden auf die Probe gestellt, da der Platz strategische Überlegungen und präzises Spiel erfordert.

Generell ist Los Cabos vielen internationalen Golfstars nicht unbekannt, da einige zuvor bereits Titel in College-Turnieren dort gewonnen haben. Das Reiseziel bietet eine einzigartige Kombination von Golfplätzen mit atemberaubenden Ausblicken auf die Wüste, die Berge und das Meer. Insgesamt 18 18-Loch-Golfplätze gibt es hier.

Erstes Golfplazdesign von Tiger Woods

Die 132 Teilnehmer der World Wide Technology Championship haben die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten auf Tiger Woods‘ erstem Golfplatzdesign unter Beweis zu stellen. World Wide Technology ist seit drei Jahren der Hauptsponsor des Turniers und freut sich darauf, in Zusammenarbeit mit dem Diamante Resort und der Region Los Cabos das Erbe des Turniers als Vorreiter für den Golfsport in Mexiko und Lateinamerika fortzusetzen.

Die Profigolfer werden um ein Preisgeld von 8,2 Millionen US-Dollar und 500 FedExCup-Punkte konkurrieren, was das Turnier zu einem bedeutsamen Ereignis in der Welt des Profi-Golfs macht. Es ist eine fantastische Gelegenheit, die Schönheit von Los Cabos und die wachsende Beliebtheit des Golfsports in Mexiko und Lateinamerika zu präsentieren.

Das Diamante Resort bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten. Darunter Luxusunterkünfte, erstklassige Restaurants, ein Spa, Wassersportmöglichkeiten und natürlich die beiden Golfplätze. Neben El Cardonal bietet das Diamante Resort den Dunes Course, der von Davis Love III gestaltet wurde. Dieser Platz zeichnet sich durch seine spektakuläre Dünenlandschaft aus.