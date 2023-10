Für Golfer sind Golfplätze perfekte Rückzugsorte in einer von Hektik und technischem Fortschritt geprägten Welt. Auch in der Hospitality-Branche kommt man diesem neuen Bedürfnis der Menschen immer mehr nach. Bereits während der Pandemie sind unzählige Hotel-Angebote wie Baumhaus- oder Eis-Hotels entstanden. Im Fokus steht immer eine neue Hotel-Architektur. Fünf Hotels haben beim diesjährigen ICONIC AWARDS in der Rubrik ‚Innovative Architecture‘ die Jury überzeugt. Darunter war das österreichische Golfhotel Krallerhof in Leogang.

Das Hotel Krallerhof im österreichischen Leogang ist längst Mitglied bei Golf Alpin und Golf in Austria, wo der Krallerhof auch 2020 als Golfhotel des Jahres ausgezeichnet wurde. Die Geschichte des Hotels geht bis ins Jahr 1956 zurück. Den neuen spektakulären Spa-Bereich eröffnete man erst im Sommer 2023, für welchen es jetzt in München die Auszeichnung ‚Iconic Awards 2023: Innovative Architecture‘ hab.

‚Der Alltag des modernen Menschen ist mit Sinneseindrücken aller Art überfüllt. ATMOSPHERE by Krallerhof ist ein Ort, um genau diesem Tempo entgegenzuwirken. Das Raumgefühl, die Großzügigkeit und die organische Formensprache der Architektur lassen die Energien fließen und kommen somit der Erholung und Regeneration zugute.‘, sagt Krallerhof-Geschäftsführer Gerhard Altenberger.

Vom Architekturbüro Hadi Teherani designt, fügt sich eine organisch geschwungene Glasdecke des Wellnessbereichs in die Salzburger Voralpen-Landschaft perfekt ein. In einem 5.500 qm-großen Naturbadesee wurde ein 50 Meter langer Infinity-Pool integriert. Für Hotelgäste ergeben sich Blickachsen und Aufenthaltsräume, welche das Zusammenspiel von hoch technologisch realisierter Architektur, zeitgemäßem Komfort und einer natürlich gewachsenen Landschaft erlebbar machen.

Durch die Verwendung von Naturmaterialien und die gelungene ganzheitliche Integration der Architektur in die Landschaft werden automatisch nachhaltige Praktiken und ein positives Bewusstsein für Umweltbelange gefördert. Die fünf ausgezeichneten Hotellerie–Projekte treffen auch deswegen den Nerv der Zeit, weil Urlaube in weit entfernte Regionen von immer mehr Konsument*innen hinterfragt werden und nähere Ziele in der Natur ins Blickfeld rücken.

Bei den diesjährigen ICONIC AWARDS 2023 – Innovative Architecture hat es sich gezeigt, dass sich dieser Trend gleich mit mehreren Projekten durchsetzt. Die Gewinner-Projekte:

Hotel Saltus in Südtirol, Heike Pohl

Magma Resort & Spa by Hyatt in Griechenland, People

„ATMOSPHERE“ by Krallerhof im Bezirk Zell am See, Hadi Teherani Architects

Serlachius Taide Sauna im Süd-Westen Finnlands, M PARTIDA ARCHITECTURE AND DESIGN SLP

SAUNABIVAK, Bivak Studio Ltd., ist kein Hotel. Die transportable Schwitzhütte imitiert einen hölzernen Hochsitz, welcher sich besonders mühelos in das Landschaftspanorama integrieren lässt. Und/oder sich Hotels zulegen könnten :-)