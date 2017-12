Der italienische Golfprofi Edoardo Molinari schließt sich dem Sportvermarkter Lagadère Sports, für die Managementverwaltung & Vermarktung an. Molinari, der aus Turin, Italien, stammt, hat eine beeindruckende Golfkarriere mit zehn Profisiegen auf vier Kontinenten hinter sich, seitdem er 2006 Profi wurde.

Zu seinen Siegen zählen drei European Tour-Siege – der letzte war die Trophee Hassan II im April 2017. Außerdem gewann er fünf Turniere auf der japanischen Golf-Tour. Im Jahr 2009 schloss sich Molinari mit dem jüngeren Bruder Francesco zusammen, um Italien zu ihrem ersten Weltcup-Sieg zu führen. 2010 war das Duo, die ersten Brüder seit 1963 die in einem Ryder-Cup-Team zusammen spielten. Im Jahr 2005 war Molinari der erste Kontinentaleuropäer, der die prestigeträchtige US Amateur Championship gewann. In der Weltrangliste kam er bis auf Platz 14 vor.

Nach seinem Sieg auf der European Tour in Marokko in diesem Jahr ist Molinari für die European Tour bis 2018 qualifiziert. Er freut sich, sein neues Management bekannt zu geben. Er kommentierte: ‚Ich freue mich sehr, dass ich bei Lagardère Sports einsteigen kann, es hat eine beeindruckende globale Aufstellung und ein großartiges Team in Europa, das sich um meine logistischen und kommerziellen Aktivitäten kümmern wird. Ich freue mich auf 2018 nach dem Sieg , dass ich in diesem Jahr wie 2017 darauf aufbauen kann.‘

Edoardo Molinari gesellt sich zu großen Golf-Namen!

Jamie Salmon, Head of European Golf, Lagardère Sports, fügte hinzu: ‚Wir freuen uns, Edoardo bei Lagardère Sports willkommen zu heißen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm. Seine Persönlichkeit und sein Profil sprechen für sich und mit dem Ryder Cup, der 2022 nach Italien führt, ist es ein großartiges Timing, einen der besten Golfspieler Italiens zu haben, der sich nun zu unserem Team von Weltklasse-Athleten gesellt.‘

Lagardère Sports ist ein weltweit führendes Unternehmen im Golfsport mit einem breit gefächerten Themenspektrum. Es konzentriert sich auf die Bereiche Talentförderung, Eventmanagement sowie Marken- und Immobilienberatung. Zu den Klienten zählen sechs Majorsieger und zwei Mitglieder der World Golf Hall of Fame, die von Phil Mickelson, Jordan Spieth, Jon Rahm, Brian Harman, Brendan Steele, Brandt Snedeker und Davis Love III hervorgehoben werden. Die Agentur verwaltet auch eine Reihe professioneller Golfveranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter auch die Safeway Open und CareerBuilder Challenge in den USA, die Nordea Masters in Schweden, die Singapore Open und die Australian Open.

Lagadère Sports unterstützt auch eine Reihe von anderen Sportarten, wie z.B. im Wintersport Ski alpin. Auf exklusiv-muenchen.de haben wir ein aktuelles Gewinnspiel mit Legadere, indem man zwei VIP-Tickets für die Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Patenkirchen gewinnen kann.