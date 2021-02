Wann öffnen in Bayern die Golfplätze nach dem Lockdown?

Die ersten Frühlingshaften Tage kündigen sich an und noch immer sind wir im Lockdown. Golfer welche seit Oktober keinen Schläger mehr in der Hand hatten, fragen sich, wann können Sie wieder auf den Golfplatz oder die Driving Range gehen?

Die seit Dezember gültigen, strengeren Coronavirus-Schutzmaßnahmen wurden über den 14. Februar hinaus verlängert. In Bayern ist seit dem 3. Dezember der Individualsport auf Sportstätten unter freiem Himmel untersagt. Grundlage ist die 9. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (9. BayIfSMV) vom 30.11.2020: „Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist untersagt.“ Dies bestätigt sich auch in der aktuell gültigen Verordnung, die seit 15. Februar 2021 gilt.

Wann öffnen nun endlich in Bayern die Golfplätze nach dem Lockdown?

Der Frühling steht nun vor der Tür wir alle wollen endlich wieder Golfspielen. Offiziell wird sich die Bayerische Staatsregierung am 3. März zu weiteren Lockerungen äußern.

Wir sind aufgrund der bisherigen Entwicklung voller Hoffnung, dass bei weiter sinkenden Infektionszahlen die Golfanlagen im Laufe des März, allerspätestens zum 1. April wieder öffnen dürfen. Immerhin ist es in einigen anderen Bundesländern den ganzen Winter über möglich gewesen auf den Golfplatz zu gehen.

Unabhängig von der tatsächlichen Öffnung der Golfanlagen in Bayern, haben aber die Greenpeer und Caddymaster mit den Saison-Vorbereitungsarbeiten fast überall schon begonnen. Zunächst müssen auf Golfanlgen und dem Übungsgelände sowie rund um die Clubhäuser die Spuren des Winters beseitigt und die Außenanlagen in Ordnung gebracht werden. Je nach Wetterlage wird bei milden Temperaturen auch überall mit den ersten Pflegemaßnahmen, wie dem Aerifizieren der Grüns, etc im Laufe der nächsten 3 Wochen begonnen werden.

Der bayerische Golfverband listet auf seiner Seite regelmässige Corona updates über seine Aktivtäten.