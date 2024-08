Normalerweise dürfen Vierbeiner nicht auf einen 18-Loch-Championship-Course! Wenn Hunde-Besitzer allerdings die Golf-Platzreife mit ihren ‚Wuffi‘ im Gut Brandlhof ab der Golfsaison 2013 absolvieren, kann Hund jetzt mit auf den Platz.

Während Golfer für ihre Platzreife insbesondere spielerisches Können und Wissen um die Golfregeln beweisen müssen, liegen die wesentlichen Kriterien für die Hunde-Platzreife im Bereich der spezifischen Etikette. Noch einen Vorteil hat die Hunde-Platzreife – sie ist, vorausgesetzt Frauerl und/oder Herrchen spielen am Gut Brandlhof eine 18 Loch-Golfrunde, kostenlos.

Die Details der Golf-Platzreife für Hunde am Gut Brandlhof: Kleines Gesetzbuch für Vierbeiner



Zwölf Paragrafen sind die Grundlage für die Gut Brandlhof Golf-Platzreife für Hunde. Sie zu beachten ist unbedingte Grundvoraussetzung dafür, dass Hunde auf die Golfrunde mitdürfen. Bei Nichteinhaltung behält es sich der Golfclub Gut Brandlhof vor, Hunden die Platzreife zu entziehen. Damit sind sie auch von der Teilnahme an Golfrunden ausgeschlossen.

§ 1: Anmeldung des Hundes bei der Teetime-Reservierung.

Nächster Punkt § 2: Diszipliniertes Verhalten des Hundes (etwa ruhiges, geduldiges Warten und diszipliniertes Angeleint-Bleiben) ist Grundvoraussetzung. Das sollte vor der ersten gemeinsamen Golfrunde geübt werden.

§ 3: Ist der Hund den Strapazen einer vierstündigen Golfrunde überhaupt gewachsen? Diese Belastung gilt es zu trainieren.

Paragraph 4: Sonnen- und Schattensituation am Golfplatz im Sinn des Hundes beachten.

§ 5: Hundesackerln sind eine unverzichtbare Ausrüstung und das verlässliche Beseitigen der ‚Hundespuren‘ absolute Pflicht.

Nächster § 6: Hunde müssen am Golfplatz immer und ausschließlich an der Leine gehalten werden. Die Leine muss so am Golfbag fixierbar sein, dass sie sich nicht lösen und der Hund das Bag auch nicht umwerfen kann.

§ 7: Hunde müssen es gewohnt sein, ruhig und geduldig zu warten und dürfen weder für unerwartete Geräusche noch für überraschende Bewegungen sorgen.

Nächster Punkt § 8: Das Golfbag samt daran angeleintem Hund muss mit ausreichend Sicherheitsabstand zum Schwungbereich der Golfschläger und weit abseits der Flugbahn der Golfbälle abgestellt sein.

§ 9: Wenn der Hund die Fährte eines seiner Artgenossen aufgenommen hat, so sollte ihm bei passenden Gelegenheiten die Möglichkeit gegeben werden, diesen Fährten zumindest zeitweise nachzugehen.

Paragraph 10: Trinken & Baden sind für Hunde ganz wichtig. Zwischen den Spielbahnen 2 und 3 bietet sich die Gelegenheit einer Hunde-Erfrischung. Auf Spielbahn 5 wartet hinter dem Weißen Abschlag eine herrliche Quelle. In allen anderen Bereichen des Golfplatzes ist unbedingt ausreichend Wasser für den Hund mitzunehmen.

§ 11: Achtung – die Saalach im Bereich des Golfplatzes Gut Brandlhof ist bei höherer Wasserführung wegen der starken Strömung

No. 12: Der Hund verdient nach der Golfrunde eine gebührende Belohnung!

Golfclub Gut Brandlhof

1983 gegründet ist der Golf Club Gut Brandlhof damals wie heute der einzige hoteleigene 18 Loch Golfplatz direkt an einem Hotel im ganzen Salzburger Land. Die 18 Fairways liegen entlang des Flusses Saalach, welcher mehrfach zu überspielen ist. Hunde mit ‚Brandlhof Golf-Platzreife für Hunde‘ sind am Golfplatz erlaubt, einzig an Turniertagen dürfen Hunde nicht mit auf die Golfrunde weitere Golfplätze in der nahen Umgebung: GC Urslautal, GC Zell am See, GC Mittersill.

Prominente, die immer wieder eine Runde im Golfclub Gut Brandlhof spielen/spielten: Franz Beckenbauer, Elmar Wepper, Walter Scheel, Katerina Jacob, Christian Clerici, Toni Sailer, Franz Klammer, Leonhard Stock, Hans Enn, Armin Assinger, Andreas Goldberger u.v.m.

Hotel Gut Brandlhof, Hohlwegen 4, A-5760 Saalfelden, Salzburger Land, Österreich, Tel.: +43 65 82 7800 0, www.brandlhof.com