Proteine für Golfer: Warum sie so wichtig sind!

Proteine spielen eine zentrale Rolle in der Ernährung und Gesundheit. Als Bausteine des Lebens sind sie unerlässlich für den Erhalt und die Reparatur von Muskelgewebe, zur Unterstützung des Immunsystems und die Produktion von Enzymen und Hormonen. Gerade für aktive Menschen wie Golfer, die regelmäßig körperliche Belastungen ausgesetzt sind, sollte die Proteinversorgung in der Ernährung betont werden. Gerade wenn man vor einer Clubmeisterschaft steht :-) Doch Protein ist nicht gleich Protein!

Proteine und Golfer: Leistungssteigerung und Regeneration

Für Golfer ist Proteinzufuhr aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits unterstützt sie die Muskelreparatur und -regeneration nach intensiven Trainingseinheiten oder Turnieren. Ein Muskelabbau wird so minimiert, und die Leistungsfähigkeit bleibt erhalten. Zudem fördert eine proteinreiche Ernährung die Kraft und Ausdauer, was insbesondere bei langen Golfrunden von Vorteil ist.

Ab dem 50.ten Lebensjahr – sozusagen als Senior – hat der Körper einen erhöhten Proteinbedarf. Körpergewicht und Größe spielen eine Rolle bei der Eiweißbestimmung, welche man wirklich braucht. Am besten mal den kostenlosen Eiweißrechner von everydays ausprobieren.

Die Aufnahme von Proteinen kann in verschiedenen Formen erfolgen. Sei es durch tierische Quellen wie Fleisch, Fisch und Eier. Oder durch pflanzliche Alternativen wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Quinoa. Ergänzende Proteinshakes und -riegel, speziell entwickelt für Sportler, bieten eine praktische Möglichkeit, den Proteinbedarf schnell und effizient zu decken.

Ausgewogene Ernährung reicht nicht wirklich aus!

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) benötigt ein gesunder Erwachsener 0,8 Gramm Eiweiß pro Tag und Kilogramm Körpergewicht. Neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge liegt der Bedarf allerdings höher: 30 Gramm Eiweiß sollte jede Mahlzeit idealerweise enthalten.

Doch welche Nahrungsergänzung macht wirklich Sinn?

Manche nehmen einfach Nahrungsergänzungen oder Proteinshakes zu sich, ohne darüber nachzudenken, ob diese Magen, Leber, Niere oder die Verdauung belasten kann. Durch die Gewinnung aus dem Fermentationsverfahren von Kichererbsen gibt das Berliner Unternehmen everydays seinem Supplement smart protein gleich den richtigen Produktnamen!

Die Protein-Presslinge bestehen zu 100 Prozent aus reinen, gereinigten Aminosäurenkristallen (Aminosäuren sind bereits aufgespalten und müssen nicht mehr verdaut werden!). Weitere Stoffe wie Zucker, Fette und Kohlenhydraten, wie von Allergenen wie Soja, Gluten und Laktose sind in diesem Gesundheits-Produkt nicht zu finden.

Die ’smarten Proteinbausteine‘ enthalten alle essentiellen Aminosäuren (acht lebenswichtige), die unser Körper für Muskelaufbau und Regeneration sowie die Bildung von Kollagen für schöne Haut und kräftiges Haar braucht.

‚Der Sportwissenschaftler Prof Dr. Kuno Hottentrott kam in einer Doppelblindstudie zu dem Ergebnis, dass das Supplementieren freier kristalliner Aminosäuren die Kraft und Ausdauer nachweislich erhöhen. Viel Nahrungsprotein und billige Protein-Supplements können zu Übergewicht und Folgekrankheiten führen. Nur kristalline Aminosäuren sind frei von überflüssigen Kohlenhydraten und Giftstoffen und stellen für den Körper keine Belastung dar.‘, heißt es in der everydays-Broschüre ‚Die 13 größten Irrtümer über Protein‘. Wer meint, er bekommt genug Protein über Tofu, Gemüse & Co. sollte das kostenfreie ebook unbedingt lesen!

Alternde Gesellschaft: Proteine als Schlüssel zur Erhaltung der Gesundheit

Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse natürlicherweise ab, ein Phänomen, das als Sarkopenie bezeichnet wird. Dieser Verlust an Muskelmasse und -kraft kann zu einem erhöhten Risiko für Stürze, Frakturen und eine reduzierte Lebensqualität führen. Hier spielen Proteine eine Schlüsselrolle: Sie helfen, den altersbedingten Muskelabbau zu verlangsamen und tragen zur Erhaltung der Mobilität und Unabhängigkeit bei.

Für ältere Menschen ist es wichtig, die Proteinzufuhr anzupassen, da der Körper weniger effizient wird, Proteine zu verarbeiten. Die Aufnahme von hochwertigem Eiweiß in jeder Mahlzeit kann dazu beitragen, die Muskelmasse zu erhalten und die allgemeine Gesundheit zu fördern.

Für Golfer heißt es konkret eine schnellere Regeneration nach körperlicher Aktivität und unterstützt die Erhaltung der Muskelmasse im Alter.