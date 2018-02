Genesis Open: Woods zum Auftakt 63. bei Turnier in Kalifornien – Kaymer 88

Pacific Palisades (dpa) – Golfstar Tiger Woods hat die Auftaktrunde der Genesis Open im kalifornischen Pacific Palisades auf dem geteilten 63. Platz beendet.



Golfstar Tiger Woods kam zum Auftakt in Pacific Palisades nicht über Platz 63 hinaus. Foto: Gregory Bull

Der 42-Jährige spielte eine 72er-Runde auf dem Par-71-Kurs des Riviera Country Club in der Nähe von Los Angeles. Für den 14-fachen Major-Sieger ist es erst das zweite Turnier auf der amerikanischen PGA-Tour seit seiner vierten Rückenoperation im April des vergangenen Jahres.

Genesis Open Führungsteam

In Führung sind die Amerikaner Patrick Cantlay und Tony Finau. Beide spielten zum Auftakt des mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Turniers eine 66er-Runde. Deutschlands Martin Kaymer erreichte nach 73 Schlägen das Clubhaus. Er belegt dadurch den geteilten 88. Platz. Aufgrund von Dunkelheit konnten zwölf Spieler ihre erste Runde nicht beenden. Einer der Betroffenen ist der in den USA lebende Münchner Stephan Jäger. Er spielt seine erste Genesis Open Runde erst am Freitag.

Genesis Open Leaderboard