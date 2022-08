Nur sieben Kilometer von Lech ist Warth mit 172 Seelen eine der kleineren Gemeinden hier oben in den Bergen, dafür auf 1.475 Höhenmetern das höchstgelegene Dorf am Arlberg. Im Sommer 2021 eröffnete hier ganz zentral das Lifestyle Berghotel ‚Biberkopf‘, welches zur pepper collection aus Lech gehört. Vom Wanderer über Biker bis zum Skifahrer trifft sich hier eine sportliche Community. Da das Hotel nur zehn Kilometer vom 9-Loch-Golfplatz Lech/Zürs entfernt ist, steigt auch der ein oder andere Golfer ab. Seit Sommer 2022 bietet das Hotel deshalb auch Yoga und Atem-Meditationen speziell für Golfer!

Warth am Arlberg ist das Dorf der Olympiasieger und es kann passieren, dass der ein oder andere Sport-VIP einen übern Weg läuft. Wiltrud Drexel (Jahrgang 1950) kennt man in der Sportszene. Von St. Moritz bis zu den Olympischen Winterspielen in Sapporo hat sie viel gewonnen. Ihre Sportlichkeit hat sie im Alter nicht verloren und wenn man auf der Biberkopf-Hotelterrasse sitzt, kann es passieren, dass sie vorbei läuft. Ganz aktuell ist der Warther Johannes Strolz als Sieger vom Weltcuprennen 2022 plakatiert. Sein Vater Hubert Strolz gewann im kanadischen Calgary. Dass zeigt sofort, wie präsent der Wintersport in Warth ist.

Im Sommer rückt der berühmte Lechweg oder der schönste Platz Österreichs (Körbersee) – vom Biberkopf Hotel ca. 9,3 Wanderkilometer – und auch andere Sportarten ins Rampenlicht. Die Straße nach Lech, welche im Winter durch Lawinengefahr gesperrt ist, wird im Sommer zur beliebten Cabrio- und E-Bike-Strecke. Auch der Bus hält direkt vor dem neuen Berghotel ‚Biberkopf‘, welches mit mit 73 Zimmern und Suiten wunderbar in die Naturlandschaft passt. Das Auto kann man getrost in der Hotelgarage lassen, denn per hoteleigenen Shuttle wird man auch gern zum Golfplatz nach Lech-Zürs gebracht.

Mit Yoga und Atem-Meditationen sein Golfspiel verbessern

Zur Atemmeditation treffen wir Carmen noch vor dem Frühstück am Berg. Obwohl es im Hotel bereits ab 7:30 Uhr ein tolles Frühstücks-Buffet gibt, sind wir nüchtern zur Morgenmeditation aufgebrochen. Den Termin hat uns das pepper collection Team fix gemacht. Eine Stunde lang Atemübungen klingt lang, aber die Welt-Meditation, welche Carmen aus einem Fundus von 1.000 Jahre alter Meditationstraditionen herausgesucht hat, ist für Golfer ideal, da man atmet und in erster Linie die Hüfte bewegt.

Mit dem Atem der Berge in den Golf-Flow

Für Carmen bietet sich das 360 Grad Berg Panorama perfekt an, mit ihren Schützlingen direkt in die Natur zu gehen. Für Golfer empfiehlt sie die ‚Welt-Meditation‘, bewegt man bei dieser Meditation auch den Rumpf. Die Grundposition sind verschränkte Arme vor der Brust. Man sammelt die Energie im Herzen und gibt sie mit den Bewegungen in alle vier Himmelsrichtung an die Natur. Rechter Fuß und Arm bei der Ausatmung nach vorn. Beim zurück gehen atmet man wieder ein. Die Richtungen wechselt man nach jeweils 15 Minuten insgesamt 4 x. Mit der Bewegung im Rumpf spart man sich dann auch das Warm-up für den Golfschwung.

In Warth gibt es einige Kraftplätze, wo man selbst Meditieren oder Yoga machen kann. Im Tourismusbüro Warth Schröcken Arlberg vis-a-vis vom Berghotel Biberkopf bekommt man entsprechende Informationen. ‚Achtsamkeit, Resilienz und Glück‘ für den Atem der Berge.

Halfway im Hotel-Bistro

Nach der Runde Golf bietet sich das sehr offene Hotel-Bistro ‚Biberia‚ für einen Snack an. Eine große Mittags-Karte gibt es bis 14 Uhr. Es reicht aber auch die kleine Karte der warmen Gerichte ab 14 Uhr, um nach der Runde Golf oder anderen Sport sich zu stärken. Die Gerichte kommen aus der Küche vom Hotel-Restaurant namens ‚Biber‘. Hier kann man abends einen Platz am Kamin oder im stylish eingerichteten Restaurant finden. Auch hier ist viel Holz allgegenwärtig und modern interpretiert.

Begeistert hat uns auch der wunderschöne Hotel-Spa. Saunen und Dampfbad sind bereits tagsüber in Betrieb, dass man jederzeit zur Regeneration hier abtauchen kann.

In den diversen Kommentaren auf den gängigen Bewertungsportalen wird der fehlende Sport-Pool angesprochen. Es gibt dafür einen Liegepool und wer wirklich eine Runde im langen Sportpool schwimmen will, könnte im Sommer das Waldbad in Lech nutzen. Es wurde während der Pandemie komplett renoviert.

Ob im Spa oder auf den Zimmern: Die drei Trendprodukte der New Yorker Beautylinie von Matthew Malin und Andrew Goetz gibt es als Shampoo, Beautylotion und Conditioner im Spender.

Personalisiertes Yoga

Im Unterschied zu anderen Hotels mit einem festen Yoga-Programm wird bei der pepper collection die Yogastunde auf den sportlichen Gast abgestimmt. Im ‚Biberkopf‘ gibt es dafür einen extra Trainingsraum, wo wir uns mit Yogalehrerin Saskia getroffen haben. Als Basis greift sie auf Vinyasa Yoga zurück, wo alle Übungen dynamisch ineinander übergehen. Unsere Golfleidenschaft hat sie dabei berücksichtigt und den Psoas-Muskel mit angesprochen, welcher für eine Körperstabilität für Golfer besonders wichtig ist. Der Core als Dreh- und Angelpunkt braucht bei Golfern Stabilität. Man kann aber auch bei Yoga mit den Alapakas beim Aurelio mitmachen.

Wer im Winter nach Lech will, muss das Auto gegen die Ski eintauschen, denn die Bergstraße nach Lech ist gesperrt. Hinterm Biberkopf Hotel ist gleich die Ski/Lift-Station. Seit kurzem sind die Skigebiete am Arlberg verbunden, was das Berghotel Biberkopf auch im Winter zum ‚Place to be‘ werden lässt.