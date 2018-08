Was macht ein perfektes Golfbag aus?

Schlägertaschen sind seit jeher nicht nur einfache Equipment-Taschen. Für Profigolfer hat man personalisierte Bags eingeführt. Damen nehmen gern die Golftasche in ihrer Lieblingsfarbe und Männer schauen oft danach, wie praktisch ein Golfbag ist. Während herkömmliche Golfhersteller immer weniger tolle Bags anbieten, bietet das Limburger Unternehmen JuCad immer mehr Accessoires für Golfer an. Auf Golfmessen oder Golfturnieren sind sie stets vertreten. Wir haben beim diesjährigen BMW International Open ProAm Turnier uns vier Golfbags mal genauer angeschaut.

Während Golffirmen die Herstellung speziell ihrer Golfbag-Produktion drosseln, überrascht uns das Limburger Unternehmen JuCad jedes Jahr mit einer noch größeren Range an Golftaschen. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass 80 Prozent ihrer Bags wasserdicht sind, weil sie es einfach zum Standard machen. Und die Farb-Kombis werden immer coller. Das JuCad Bag Manager Dry, JuCad Bag Aquastop, JuCad Bag 2 in 1 Waterproof und JuCad Bag Spirit haben wir während der diesjährigen BMW International Open unter die Lupe genommen und die Frage geklärt, was ein perfektes Golfbag nun ausmacht!