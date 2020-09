Immobilie am Golfplatz: Serviced Apartments mit Golf am Tegernsee

Hotels am Golfplatz sind in Deutschland weit verbreitet. Eine Immobilie am Golfplatz war bis dato in Deutschland nicht so populär, suchte man eher in Spanien, Mauritius oder Kroatien nach Urlaubsflair. Corona hat viel verändert. Man bleibt im eigenen Land! 40 „Serviced Apartments Easy Living“ entstehen nahe dem Golfplatz Waakirchen. Die hellen Wohnungen werden nach einem stilvollen Design-Konzept möbliert. Die Highlights einer Immobilie am Golfplatz.

Als Kapitalanleger findet man in den Apartments und Studios ein Investment mit sehr attraktiver Rendite. Der Grund: Dank eines Pachtvertrags mit einem gewerblichen Vermieter ist mindestens 20 Jahre lang ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive Instandhaltung vertraglich gesichert. Vermietung und Verwaltung der Immobilie ist gesichert. Zum Modell gehört auch, dass man bis zu 6 Wochen im Jahr die Wohnung selbst nutzen kann. Die Immobilien haben wir auf dem Neubaukomass-Immobilien-Portal gefunden!

Perfekte Infrastruktur im Tegernseer Tal

Ob Golf, Wellness, Wasser- oder Bergsport, Gourmet-Gastronomen und erstklassige medizinische Einrichtungen – die Infrastruktur gleicht der von München, wobei man die Landeshauptstadt sehr schnell erreicht. Entweder über die A 8 oder mit der Bayerischen Oberlandbahn in rund 45 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Mal abgesehen von den vielen Golfplätzen. Man ist von hier aus auch schnell am Achensee und kann die 18 Loch von Pertisau spielen, einer der schönsten Golfplätze Österreichs.

Auf unserem Stadtportal ExklusivMünchen stellen wir übrigens jede Woche eine neue Immobilie vor.

Immobilieninvestment: Mietsteigerungen heute und in Zukunft

Die Mieten haben auch hier längst ihren Zenit erreicht. Bei kleinen Wohnungen unter 50 qm wird sicherlich die Quadratmeter-Miete von 30 Euro in guten Lagen auch weiterhin bezahlt werden. Bei Wohnungen über 100 qm wird es schwerer. Die neue Gleichung ist hier: Je größer die Wohnung, umso niedriger die Durchschnittsmieten. Bei den größeren Wohnungen konkurriert der Mietpreis mit dem Selbsterwerb. Besonders schwierige Monate bei Vermietungen sind die Monate November bis Januar. Hier stagniert alles wegen Jahresurlaub, Jobwechsel oder Familientreffen. In der München-Peripherie steigen die Mieten seit Jahren langsamer als das Einkommen. Der Wertzuwachs ist für langfristige Anleger der Gewinn.

Kriterien für das Eigenheim

Immobilienexperten benennen zehn Kriterien als die entscheidenden Faktoren, ob eine Immobilie Top oder Flop ist. Deshalb sollte man immer eine Immobilie auf Lage, Himmelsrichtung, Verkehrslärm, Restaurants, Parkmöglichkeiten, Infrastruktur, öffentlicher Nahverkehr, Grünflächen, Naherholungswert und Grundwasserstand unter die Lupe nehmen. Nur wenn man 50 Prozent dieser zehn Kriterien mit positiv beantwortet, soll man sich die Immobilien im Detail ansehen!