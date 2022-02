Debüt des Mandarin Oriental in Costa Navarino

Bereits im Frühling 2023 bekommen die Costa Navarino Luxushotels mit dem ersten Hotel von Mandarin Oriental in Griechenland Zuwachs. Das Strandresort soll 99 Gästezimmer, darunter 48 in die Erde eingebettete Pool-Villen haben. Diese haben alle tolle Außenterrassen und einen atemberaubend schönen Meerblick. Das Design wurde von den renommierten griechischen Architekten Tombazis & Associates Architects und K-Studio entworfen. Immer im Fokus das Costa Navarinos Nachhaltigkeitsprinzip.

“Mandarin Oriental ist dafür bekannt, in einigen der renommiertesten Hotels weltweit beispielhafte Service-Leistungen und exklusive Erfahrungen zu gewährleisten,” so Achilles V. Constantakopoulos, Vorsitzender der TEMES. Sein Vater (verstarb 2011), einer der reichsten Redder Griechenlands, begann bereits in den 80er Jahren mit der Entwicklung des Landes hier.

Mittlerweile kann man auf vier Golfplätzen abschlagen. Bereits 1982 wurde man für die Costa Navarino als Golfdestination aktiv. Es musste Land von den Bauern aufgekauft. Manche blockten und so mussten einige Löcher um nicht käufliche Grundstücke gebaut werden. 2013 reisten wir zum ersten Mal hierher und spielten zwei der mittlerweile vier Golfplätze.

Darüber hinaus ist für dieses ultimative Premium-Resort ein 1.500qm großer Wellness- und Fitnessbereich mit einem grandiosen 25 m großen Ιndoor-Outdoor-Pool. Herrlicher Panoramablick aufs Meer inklusive! Dazu die exklusiven Mandarin Oriental Wellness-Anwendungen in speziell konzipierten Behandlungsräumen drinnen und Pavillons draußen – wie in Luxusresorts in anderen Breitengraden!

Erste Mandarin Oriental in Griechenland

„Wir freuen uns besonders darauf, unser erstes Hotel in Griechenland in Costa Navarino zu eröffnen und das beeindruckende Zusammenspiel von unberührter Landschaft, wunderschönen Olivenhaine, naturbelassenen Stränden und authentisch griechischer Kultur in dieser Region mit unseren Gästen zu teilen,” so James Riley, Group Chief Executive von Mandarin Oriental. „Wir freuen uns über die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit TEMES, der Gruppe, die für die Entstehung von Costa Navarino und seiner Entwicklung zur blühenden Urlaubsdestination verantwortlich zeichnet.”

Zuwachs bei den Costa Navarino Luxushotels

Mandarin Oriental, Costa Navarino wird sich in Navarino Bay befinden. Innerhalb eines Resorts in Costa Navarino in der Region Messenien auf dem südwestlichen Peloponnes. Inmitten einer atemberaubend schönen 140 Hektar gigantischen Naturlandschaft. Überall hat man diesen herrlichen Blick auf die historische Bucht von Navarino, welche auch das Immobilienprojekt ‚Navarino Residences‘ hier so besonders macht.